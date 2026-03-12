قصة كفاح أم مع ابنها المريض .. ودعم إنساني من مؤسسة أبو العينين

كشفت أم سليمان عن تفاصيل رحلتها الصعبة مع ابنها البالغ من العمر 14 عامًا، والذي يعاني من إعاقة حركية منذ ولادته ويعتمد على كرسي متحرك.

وأوضحت أنها اصطحبته لإجراء رسم قلب استعدادًا لعملية جراحية في اللوزتين، رغم حالته الصحية التي تجعل حركته صعبة.

وأضافت أنها تسعى حاليًا لتوفير إجراء عملية في يده، مؤكدة أنها لا تملك أي مصدر دخل، وتناشد وزير الصحة أو أي طبيب المساعدة في علاج ابنها.

وخلال برنامج “ساعة الفطار”، قدم الإعلامي هاني النحاس دعمًا رمضانيًا للأسرة، عبارة عن كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة أبو العينين.