مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية أعاد الحقوق للمرأة ولم يظلم الرجل

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية قام بإصلاح الأمور، ولم يسن من أجل الرجل على حساب المرأة، بل ينحاز للإنسانية والوطن.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه عند النظر إلى قواعد العدل والإنصاف، يتضح أن القانون لم يظلم الرجل كما يعتقد البعض، بل أعطى كل شخص حقه.

ولفتت إلى أن: "لو أردنا أن تشرق شمس بلدنا، يجب علينا التصدي للمخالف، والوقوف بجانب المجني عليه، والعمل على منح كل شخص حقه. المرأة ليست مجنيًا عليها بشكل عام، لكن كل حالة لها ظروف خاصة يتم تطبيق القانون عليها."

وأشارت إلى أن ما جاء في القانون أعاد الحقوق إلى نصابها، ومنح المرأة حقوقها التي كانت مسلوبة منها سابقًا.