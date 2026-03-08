قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
برلمانية: حزب العدل سيعمل على تقديم رؤية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية

أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، في إطار رؤية تشريعية تستهدف معالجة التعقيدات التي باتت تعاني منها الأسرة المصرية نتيجة تراكم الإشكاليات القانونية في هذا الملف.

وأوضحت عادل أن قانون الأحوال الشخصية ظل محل نقاشات واسعة على مدار السنوات الماضية دون الوصول إلى صيغة إصلاح متكاملة، الأمر الذي أدى إلى استمرار تشابك العديد من القضايا المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بتنظيم النفقات، والرؤية، وترتيب انتقال الحضانة.

 الأسر المصرية تتحمل كلفة هذا التعقيد التشريعي

وأضافت أن التجربة العملية أظهرت بوضوح أن الأسر المصرية تتحمل كلفة هذا التعقيد التشريعي، حيث تتحول الخلافات الأسرية في كثير من الحالات إلى نزاعات قضائية طويلة، بينما يصبح الأطفال في قلب هذه الصراعات ويتم أحيانًا استخدامهم كأدوات ضغط في معارك قانونية مؤلمة.

وأشارت إلى أن حزب العدل يعمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير قانون الأحوال الشخصية، تقوم على البناء على ما طُرح من مبادرات وأفكار تشريعية خلال السنوات العشر الماضية، مع الاستفادة من الخبرة التطبيقية للمحاكم وآراء المتخصصين والجهات المعنية بشؤون الأسرة.

وأكدت عادل أن الهدف من المشروع المقترح هو تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صدارة الاعتبارات عند تنظيم مسائل الحضانة والرؤية والنفقات.

وشددت على أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لم يعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة اجتماعية وتشريعية لضمان استقرار الأسرة المصرية، مؤكدة أن الحزب سيحرص على طرح مشروع القانون في إطار حوار مجتمعي واسع يأخذ في الاعتبار مختلف وجهات النظر.

