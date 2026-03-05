قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقة سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه,, صور ومواصفات
خبير لوائح رياضية: لا استئناف على الإيقاف.. والطعن يقتصر على الغرامة المالية
الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة
هل تتحول المواجهة الإيرانية إلى فوضى اقتصادية طويلة الأمد؟
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب العدل يفتح باب الترشح لمندوبي المؤتمر العام.. واستمرار التقديم حتى 12 مارس

حزب العدل
حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب العدل اليوم، الخميس، عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب مندوبي المؤتمر العام للحزب، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية لانعقاد المؤتمر العام المرتقب في شهر مايو المقبل، والذي سيشهد انتخاب الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب للدورة الجديدة.

وقال علي أبو حميد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، إن فتح باب الترشح يمثل الخطوة الأولى في المسار الانتخابي الداخلي للحزب، مؤكدًا أن الحزب يحرص على إدارة هذه العملية وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط التنظيمي، بما يعكس التزامه بقيم الديمقراطية الداخلية وتداول المسئولية.

وأوضح أبو حميد أن باب الترشح مفتوح بدءًا من اليوم وحتى يوم 12 مارس الجاري، وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للحزب، وبما يتماشى مع الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أن المؤتمر العام يمثل أعلى سلطة تنظيمية داخل الحزب، ويضم ممثلين منتخبين من مختلف المحافظات والأقسام، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لقاعدة الحزب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للترشح، وإدارة العملية الانتخابية بشكل مهني ومحايد، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تأتي في إطار تعزيز المشاركة الداخلية وترسيخ البناء المؤسسي للحزب.

واختتم أبو حميد تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يتطلع إلى مؤتمر عام قوي يعكس حيوية أعضائه واتساع قاعدته التنظيمية، ويشكل محطة مهمة في مسيرة حزب العدل، وصولًا إلى المؤتمر العام في مايو المقبل الذي سيتم خلاله انتخاب الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب.
 

العدل حزب العدل البرلمان انتخابات العدل انتخابات حزب العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

ترشيحاتنا

وللنساء نصيب

وللنساء نصيب يستعرض دعاء «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»

جانب من الحلقة

«وللنساء نصيب» يستعرض دعاء سيدنا يوسف عليه السلام

فرنسا

الرئاسة الفرنسية: ماكرون وميلوني اتفقا على العمل المشترك لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد