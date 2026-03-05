حزب العدل يفتح باب الترشح لمندوبي المؤتمر العام.. واستمرار التقديم حتى 12 مارس

أعلن حزب العدل اليوم، الخميس، عن بدء فتح باب الترشح لانتخاب مندوبي المؤتمر العام للحزب، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية لانعقاد المؤتمر العام المرتقب في شهر مايو المقبل، والذي سيشهد انتخاب الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب للدورة الجديدة.

وقال علي أبو حميد، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل، إن فتح باب الترشح يمثل الخطوة الأولى في المسار الانتخابي الداخلي للحزب، مؤكدًا أن الحزب يحرص على إدارة هذه العملية وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط التنظيمي، بما يعكس التزامه بقيم الديمقراطية الداخلية وتداول المسئولية.

وأوضح أبو حميد أن باب الترشح مفتوح بدءًا من اليوم وحتى يوم 12 مارس الجاري، وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للحزب، وبما يتماشى مع الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف أن المؤتمر العام يمثل أعلى سلطة تنظيمية داخل الحزب، ويضم ممثلين منتخبين من مختلف المحافظات والأقسام، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لقاعدة الحزب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للترشح، وإدارة العملية الانتخابية بشكل مهني ومحايد، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تأتي في إطار تعزيز المشاركة الداخلية وترسيخ البناء المؤسسي للحزب.

واختتم أبو حميد تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب يتطلع إلى مؤتمر عام قوي يعكس حيوية أعضائه واتساع قاعدته التنظيمية، ويشكل محطة مهمة في مسيرة حزب العدل، وصولًا إلى المؤتمر العام في مايو المقبل الذي سيتم خلاله انتخاب الهيئة العليا للحزب ورئيس الحزب.

