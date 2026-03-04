نائب الشيوخ: ما تحقق في ملف الطاقة يؤكد جاهزية الدولة.. والتخطيط المبكر أنقذنا من سيناريوهات صعبة

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خطة تأمين الطاقة تكشف عن إدارة واعية اعتمدت على التحرك المبكر وليس انتظار تطورات الأحداث، خاصة في ظل تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة عالميًا.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن الدولة المصرية تعاملت مع الملف بمنهج علمي قائم على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ما ساهم في تجنب أي انقطاعات للكهرباء أو العودة إلى تخفيف الأحمال، رغم الضغوط الإقليمية غير المسبوقة.

وأضاف أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب واستقدام سفن التغييز في توقيت مبكر يعكس حرص الحكومة على استدامة الإمدادات وضمان استقرار السوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات عززت من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.

الإعلان عن حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإعلان عن حفر 106 آبار جديدة للغاز والبترول خلال العام الجاري يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تكتفي بإدارة الأزمة، بل تعمل على زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية لتأمين احتياجات الأجيال القادمة.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن أمن الطاقة أصبح خط الدفاع الأول عن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن استمرار التخطيط بعيد المدى هو السبيل الوحيد لتحصين الدولة ضد أي متغيرات إقليمية أو دولية مفاجئة.