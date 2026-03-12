منير نخلة: أزمة منع استيراد التوكتوك علمتنا ألا نعتمد على منتج واحد فقط

قال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، إن نجاح مشروع التوكتوك جاء نتيجة تقديم حل حقيقي لمشكلة قائمة في السوق، موضحًا أن الطلب على التوكتوك كان طبيعيًا لأنه يلبي احتياجات فعلية للمواطنين: «لو ما كانش للتوكتوك فوائد ما كانش عليه طلب».

منع استيراد التوكتوك

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة «النهار»، أن عام 2014 شهد منع استيراد التوكتوك في مصر، وهو ما شكل أزمة كبيرة للشركة، حيث كانت 90% من أعمالها تعتمد على هذا المنتج.

وأوضح نخلة أن التحدي الأكبر لم يكن ماليًا، بل كان متعلقًا بفريق العمل الذي تعب وبنى الشركة على مدى أربع سنوات: «المشكلة مش الفلوس، المشكلة فريق العمل اللي تعب وبنى الشركة».

وأكد أنه واجه الأزمة بهدوء، مؤكداً للموظفين أن مهاراتهم الاحترافية تظل قيمة مهما تغيّر المنتج: «اليقين إني صحيت الصبح قلت مش هينفع أقعد على منتج واحد بقية حياتي».

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تنويع أعمالها بعد الأزمة، ما قلّص تأثير فقدان التوكتوك إلى 10% فقط من إجمالي النشاط، واستمرت الشركة في النمو بنسبة 4% شهريًا، مما ساعدهم على تخطي الأزمة بسرعة وتحويل التحدي إلى فرصة للتعلم والتطور.