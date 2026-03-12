قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

منير نخلة: شغفي بالسفر والتحليل جعلني أكتشف مصر الحقيقية كباحث اجتماعي

منير نخلة
منير نخلة
محمد البدوي

أوضح منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، أن حبه للسفر والتعرف على المجتمعات المختلفة كان أحد الدوافع الأساسية وراء عمله كباحث اجتماعي، حيث قضى سنوات في التنقل بين محافظات مصر لاكتشاف طبيعة الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها.

 الملاحظة والتحليل

وقال نخلة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة «النهار»، إن شخصيته تميل دائمًا إلى الملاحظة والتحليل: «أنا بحب أشوف وأحلل اللي بشوفه، وأفهم إيه اللي بيحصل ورا كل نشاط اقتصادي». وأضاف أن هذه الرغبة في الفهم جعلته يقدر على التعامل مع العمل الذي يتطلب الاحتكاك المباشر بالناس والتنقل بين المحافظات.

وأشار نخلة إلى أن جولاته في مختلف المحافظات مكنته من التعرف على أنشطة اقتصادية متنوعة وأنماط معيشة متعددة، معربًا عن سعادته بهذه التجربة: «إن أنا أروح محافظات مختلفة وأشوف طبيعة الناس وأنشطتهم الاقتصادية كان حاجة بتسعدني جدًا في حياتي».

واختتم بالقول إن هذه التجربة أكسبته رؤية أوسع عن الاقتصاد والمجتمع المصري، ومنحت رؤى عميقة حول التحديات والفرص على أرض الواقع، ما ساعده لاحقًا في تطوير مساره المهني.

منير نخلة

