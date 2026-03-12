قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طريقة حسم بطل الدوري المصري عند تساوي الفرق في النقاط
رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج
اللاعب دا هيمشي مجانا .. قرار نهائي في الأهلي يخص رباعي الفريق .. خاص
لو وافقت ليلة 23 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟ ترقب علاماتها
6450 جنيها آخر سعر لعيار 18 اليوم 13-3-2026
صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور
ميار الببلاوي: حنان ترك أخذت دوري في مسلسل نصف ربيع الآخر.. لكن أنا لم أهاجمها
في العشر الأواخر من رمضان.. التفاصيل الكاملة لقيام شخص بإنهاء حياة طليقته في ملوي جنوب المنيا
العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص
الجيش الإيراني: استهدفنا مكان تجمع القوات الأمريكية بطريق الشيخ زايد في الإمارات
لأول مرة .. الأزهر يقدم طالبا بالإعدادية لإمامة المصلين في التراويح
ميار الببلاوي ترفض وصف الفنانة التائبة : مكنتش زانية أو سارقة حد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أولمبياكوس يعلن تجديد عقد أيوب الكعبي حتى 2030

أيوب الكعبي
أيوب الكعبي
إسلام مقلد

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني خبرًا سارًا لجماهيره بشأن مستقبل مهاجمه المغربي أيوب الكعبي، بعدما كشف رسميًا عن تمديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأصدر النادي بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد خلاله إتمام الاتفاق مع المهاجم المغربي، حيث قال: «فخورون بالإعلان عن تجديد عقد أيوب الكعبي»، في خطوة تعكس تمسك الإدارة بخدمات اللاعب بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق.

تفاصيل عقد الكعبي الجديد

وكان الكعبي، البالغ من العمر 32 عامًا، مرتبطًا بعقد مع أولمبياكوس يمتد حتى صيف 2028، إلا أن إدارة النادي قررت تمديد العقد لمدة عامين إضافيين، ليواصل اللاعب المغربي مشواره مع الفريق اليوناني حتى صيف 2030.

ويأتي قرار التجديد في ظل الأداء اللافت الذي قدمه الكعبي خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تألق مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا

ولفت الكعبي الأنظار بشكل كبير مع منتخب المغرب لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث لعب دورًا مهمًا في مسيرة «أسود الأطلس» نحو المباراة النهائية للبطولة.

ونجح المنتخب المغربي في بلوغ النهائي بعد سلسلة من العروض القوية، قبل أن يخسر المباراة الختامية أمام منتخب السنغال لكرة القدم، ليكتفي بالمركز الثاني في البطولة القارية.

نادي أولمبياكوس اليوناني نادي أولمبياكوس أولمبياكوس اليوناني أيوب الكعبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

ترشيحاتنا

سيارات الجمارك

الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ38.4 مليون جنيه في مزاد عني

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في قطر اليوم.. عيار 21 بـ 522 ريالا

سعر الجنيه الذهب

80 باوند زيادة .. سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 12-3-2026

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد