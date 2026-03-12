أولمبياكوس يعلن تجديد عقد أيوب الكعبي حتى 2030

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني خبرًا سارًا لجماهيره بشأن مستقبل مهاجمه المغربي أيوب الكعبي، بعدما كشف رسميًا عن تمديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأصدر النادي بيانًا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أكد خلاله إتمام الاتفاق مع المهاجم المغربي، حيث قال: «فخورون بالإعلان عن تجديد عقد أيوب الكعبي»، في خطوة تعكس تمسك الإدارة بخدمات اللاعب بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق.

تفاصيل عقد الكعبي الجديد

وكان الكعبي، البالغ من العمر 32 عامًا، مرتبطًا بعقد مع أولمبياكوس يمتد حتى صيف 2028، إلا أن إدارة النادي قررت تمديد العقد لمدة عامين إضافيين، ليواصل اللاعب المغربي مشواره مع الفريق اليوناني حتى صيف 2030.

ويأتي قرار التجديد في ظل الأداء اللافت الذي قدمه الكعبي خلال الفترة الأخيرة، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

تألق مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا

ولفت الكعبي الأنظار بشكل كبير مع منتخب المغرب لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث لعب دورًا مهمًا في مسيرة «أسود الأطلس» نحو المباراة النهائية للبطولة.

ونجح المنتخب المغربي في بلوغ النهائي بعد سلسلة من العروض القوية، قبل أن يخسر المباراة الختامية أمام منتخب السنغال لكرة القدم، ليكتفي بالمركز الثاني في البطولة القارية.