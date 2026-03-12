قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
تامر أمين: مصر أمام فرصة ذهبية لاستغلال الأزمات وجذب الاستثمارات والسياحة.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منير نخلة: شركتنا تجاوزت المليار دولار.. لكني أعرّف نفسي ببساطة «أنا بني آدم قبل أي لقب»

منير نخلة
منير نخلة
محمد البدوي

أكد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، أن نجاح شركته ووصولها إلى تقييمات مالية كبيرة في عالم الشركات الناشئة لم يغيّر الطريقة التي يعرّف بها نفسه، مشيرًا إلى أنه يفضل الابتعاد عن الألقاب المرتبطة بالنجاح التجاري.

الإنسان يظل الأساس

وأوضح نخلة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» المذاع على قناة «النهار»، أن الإنسان يظل في الأساس شخصًا عاديًا قبل أي منصب أو صفة مهنية، مؤكدًا أنه لا يحب اختزال هويته في كونه مؤسسًا أو رئيسًا لشركة.

وأضاف أن دوره كرئيس تنفيذي أو مؤسس لشركة ناجحة يمثل جانبًا واحدًا فقط من حياته، لكنه يرى نفسه أولًا إنسانًا له جوانب واهتمامات متعددة مثل أي شخص آخر.

وأشار نخلة إلى أنه يفضّل تقديم نفسه بشكل بسيط ومباشر دون تعقيد أو ألقاب، قائلاً إن أقرب تعريف له هو اسمه فقط: «أنا منير نخلة»، مؤكدًا أن هذا التعريف يظل الأقرب إليه مهما تغيرت الظروف أو زادت النجاحات.

وفي حديثه عن مفهوم «اليونيكورن»، وهو اللقب الذي يطلق على الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، أوضح أن شركته نجحت بالفعل في الوصول إلى هذا التقييم في وقت سابق، بل وتجاوزته، مشيرًا إلى أن قيمة الشركة اليوم أصبحت أعلى من مليار دولار.

منير نخلة إم إن تي–حالا اليونيكورن لميس الحديدي

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

الشمر

فوائد الشمر عند تناوله يوميا.. وهذا ما يحدث للنساء

بسكويت

طريقة عمل بسكويت جوز الهند

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ريجيم سريع قبل العيد لتنحيف آمن.. قرارات تتعلق بأسعار بعض السلع تكشفها خبيرة فلك

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

