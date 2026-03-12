منير نخلة: شركتنا تجاوزت المليار دولار.. لكني أعرّف نفسي ببساطة «أنا بني آدم قبل أي لقب»

أكد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، أن نجاح شركته ووصولها إلى تقييمات مالية كبيرة في عالم الشركات الناشئة لم يغيّر الطريقة التي يعرّف بها نفسه، مشيرًا إلى أنه يفضل الابتعاد عن الألقاب المرتبطة بالنجاح التجاري.

الإنسان يظل الأساس

وأوضح نخلة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» المذاع على قناة «النهار»، أن الإنسان يظل في الأساس شخصًا عاديًا قبل أي منصب أو صفة مهنية، مؤكدًا أنه لا يحب اختزال هويته في كونه مؤسسًا أو رئيسًا لشركة.

وأضاف أن دوره كرئيس تنفيذي أو مؤسس لشركة ناجحة يمثل جانبًا واحدًا فقط من حياته، لكنه يرى نفسه أولًا إنسانًا له جوانب واهتمامات متعددة مثل أي شخص آخر.

وأشار نخلة إلى أنه يفضّل تقديم نفسه بشكل بسيط ومباشر دون تعقيد أو ألقاب، قائلاً إن أقرب تعريف له هو اسمه فقط: «أنا منير نخلة»، مؤكدًا أن هذا التعريف يظل الأقرب إليه مهما تغيرت الظروف أو زادت النجاحات.

وفي حديثه عن مفهوم «اليونيكورن»، وهو اللقب الذي يطلق على الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، أوضح أن شركته نجحت بالفعل في الوصول إلى هذا التقييم في وقت سابق، بل وتجاوزته، مشيرًا إلى أن قيمة الشركة اليوم أصبحت أعلى من مليار دولار.