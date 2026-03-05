لميس الحديدي تشيد بنجاح مسلسل "اتنين غيرنا"

أعربت الإعلامية لميس الحديدى، عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل اتنين غيرنا الذى عرض خلال موسم رمضان.

وكتبت لميس عبر حسابها على فيسبوك: “فرحانه جدا بنجاح مسلسل اثنين غيرنا (بونيوناية) رمضان السنة دى.. حالة رومانسية -لا تخلو من الواقعية - افتقدناها من زمان.. النهاردة كنت سعيدة إنى شاركت فريق العمل مشاهده الحلقه الأخيرة، شكرا للكاتبة رنا أبو الريش على الدعوة”.

وأضافت: “مبروك للمنتج المبدع محمد السعدى دايما اختياراتك ناجحه.. مبروك المتحدة.. ومبروك لكل فريق العمل الرائع المخرج خالد الحلفاوى، الكاتبة المبدعة رنا ابو الريش”.

تابعت: “آسر ياسين ودينا الشربينى فى احلى حالاتهم.. حسن حبينا كتير معاك ونور عطينا قوى فى الحلقة الأخيرة.. كل فريق العمل هايل ومجتهد وحقيقى، سعيده بعوده سحر رامى جدا، وطبعا أحلى تتر حبيبتى الرائعه أنغام. وأخيراً حسن ونور اتجوزوا”.