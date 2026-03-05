وننسي اللي كان الحلقة 15.. منة فضالي تكتشف خيانة زوجها

طرحت منصة شاهد الحلقة 15 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث ، ومنها قيام بدر بانقاذ ياسين، بعد ان تم خطفه، فيما قام بدر بالدخول للسينما مع جليلة التي خرجت ليلًا متنكرة، اما شقيقة بدر فقد اكتشفت خيانة زوجها لها في منزل الزوجية.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.