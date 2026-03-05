الهلال الأحمر الإيراني: 1332 هجوما على 174 مدينة منذ بداية الحرب

أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ اندلاع الحرب أدت إلى أضرار واسعة في منشآت مدنية ومراكز خدمية في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت عشرات المدن والمواقع الحيوية.

وأوضح الهلال الأحمر الإيراني أن ما لا يقل عن 105 منشآت ومراكز مدنية تعرضت للاستهداف المباشر خلال الهجمات، ما أدى إلى تضررها بدرجات متفاوتة، في مؤشر على اتساع نطاق الضربات التي طالت البنية التحتية المدنية.

مدن مستهدفة

وبحسب بيانات الهلال الأحمر، فقد تعرضت 174 مدينة إيرانية لهجمات منذ بداية الحرب، في إطار حملة عسكرية واسعة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

كما أشار إلى تسجيل 1332 هجوماً على 636 موقعاً مختلفاً في أنحاء البلاد منذ اندلاع المواجهة، وهو ما يعكس حجم العمليات العسكرية التي شهدتها الأراضي الإيرانية خلال الفترة الماضية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الضربات لم تقتصر على أهداف عسكرية فقط، بل امتدت إلى مناطق مدنية ومرافق خدمية، ما تسبب في أضرار كبيرة وأثار مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في بعض المناطق.

منشآت مدنية

وأكد الهلال الأحمر الإيراني أن عدداً من المراكز والمنشآت المدنية تضررت نتيجة الهجمات، بما في ذلك مرافق خدمية وبنية تحتية حيوية تخدم السكان.

ووفقاً للبيانات، فإن بعض المواقع التي تعرضت للقصف تقع في مناطق مأهولة بالسكان، الأمر الذي زاد من حجم الأضرار والخسائر المادية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما يزيد المخاوف من اتساع نطاق الحرب وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية.

أضرار صحية

وأشار الهلال الأحمر الإيراني إلى أن 14 مركزاً صحياً تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات منذ بدء الحرب، وهو ما قد يؤثر على قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى.

وتعد المراكز الصحية من بين المرافق الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية، خصوصاً في أوقات الأزمات والحروب، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الإسعافات والعلاج للمتضررين.

ويحذر مراقبون من أن استمرار استهداف أو تضرر المنشآت الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في حال ارتفاع أعداد الجرحى أو تضرر البنية الطبية بشكل أوسع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تداعيات الحرب على المدنيين داخل إيران، وسط دعوات متكررة لخفض التصعيد وتجنب استهداف البنية التحتية المدنية.