التليفزيون الإيراني: انفجارات عدة في غرب وشمال غربي طهران
أ ف ب: دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
صندوق النقد: استمرار الصراع بالشرق الأوسط سيكون له تأثير على أسعار الطاقة
الاستخبارات الإيرانية: دمرنا أهدافا لجماعات حاولت التسلل عبر الحدود الغربية
هل العُمرة في العشر الأواخر من رمضان لها فضل عن أي وقت آخر ؟..الإفتاء ترد
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الهلال الأحمر الإيراني: 1332 هجوما على 174 مدينة منذ بداية الحرب

هجمات أمريكية إسرائيلية علي إيران
هجمات أمريكية إسرائيلية علي إيران
القسم الخارجي

أعلن الهلال الأحمر الإيراني أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ اندلاع الحرب أدت إلى أضرار واسعة في منشآت مدنية ومراكز خدمية في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت عشرات المدن والمواقع الحيوية.

وأوضح الهلال الأحمر الإيراني أن ما لا يقل عن 105 منشآت ومراكز مدنية تعرضت للاستهداف المباشر خلال الهجمات، ما أدى إلى تضررها بدرجات متفاوتة، في مؤشر على اتساع نطاق الضربات التي طالت البنية التحتية المدنية.

مدن مستهدفة

وبحسب بيانات الهلال الأحمر، فقد تعرضت 174 مدينة إيرانية لهجمات منذ بداية الحرب، في إطار حملة عسكرية واسعة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

كما أشار إلى تسجيل 1332 هجوماً على 636 موقعاً مختلفاً في أنحاء البلاد منذ اندلاع المواجهة، وهو ما يعكس حجم العمليات العسكرية التي شهدتها الأراضي الإيرانية خلال الفترة الماضية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الضربات لم تقتصر على أهداف عسكرية فقط، بل امتدت إلى مناطق مدنية ومرافق خدمية، ما تسبب في أضرار كبيرة وأثار مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني في بعض المناطق.

منشآت مدنية

وأكد الهلال الأحمر الإيراني أن عدداً من المراكز والمنشآت المدنية تضررت نتيجة الهجمات، بما في ذلك مرافق خدمية وبنية تحتية حيوية تخدم السكان.

ووفقاً للبيانات، فإن بعض المواقع التي تعرضت للقصف تقع في مناطق مأهولة بالسكان، الأمر الذي زاد من حجم الأضرار والخسائر المادية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما يزيد المخاوف من اتساع نطاق الحرب وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية.

أضرار صحية

وأشار الهلال الأحمر الإيراني إلى أن 14 مركزاً صحياً تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات منذ بدء الحرب، وهو ما قد يؤثر على قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات الطبية للمصابين والمرضى.

وتعد المراكز الصحية من بين المرافق الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية، خصوصاً في أوقات الأزمات والحروب، حيث تلعب دوراً أساسياً في تقديم الإسعافات والعلاج للمتضررين.

ويحذر مراقبون من أن استمرار استهداف أو تضرر المنشآت الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، خاصة في حال ارتفاع أعداد الجرحى أو تضرر البنية الطبية بشكل أوسع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه القلق الدولي من تداعيات الحرب على المدنيين داخل إيران، وسط دعوات متكررة لخفض التصعيد وتجنب استهداف البنية التحتية المدنية.

إيران الهلال الأحمر الهجوم علي إيران طهران الاحتلال

