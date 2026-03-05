روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط تنطوي على عواقب وخيمة على العالم أجمع وعلى الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد نقاش حول الأهداف الحقيقية للعملية ضد إيران.

وفي تصريحات له ، عبر لافروف عن تعازي موسكو في الضحايا من المدنيين على خلفية الأزمة في الشرق الأوسط ، لافتا إلى أنه لا شك أن أحد أهداف العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران كان زرع التفرقة بين دول الشرق الأوسط.

وقال أيضًا : الغرب فعل كل شيء لعرقلة التقدم الإيجابي في أجندة الشرق الأوسط وذلك بالعمل على مبدأ “التحريض والهيمنة” وروسيا وشركاؤها سيبذلون كل ما في وسعهم للمساعدة في خلق مناخ يجعل أي عملية ضد إيران مستحيلة.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قائلا :حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران".

وبشأن الوضع حول أوكرانيا ذكر لافروف : النهج الغربي "إما معنا أو مع روسيا" لم يختفِ في السنوات الأخيرة.

واختم لافروف: الاتحاد الأوروبي تفوق على الناتو في خطابه وهو لا يقل إصراراً على التزامه بالعسكرة عن الحلف نفسه.