روته يؤكد اتفاقه مع أردوغان على جاهزية الناتو للردع والدفاع في ظل التوتر الاقليمي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم الاثنين أنه أجرى اتصالًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث تطورات الأزمة مع إيران والوضع الأمني في المنطقة.

وقال روته - في منشور عبر منصة "إكس" - إن الجانبين اتفقا على أهمية اعتماد حلف شمال الأطلسي نهجًا أمنيًا شاملًا بزاوية 360 درجة، لمواجهة التهديدات من جميع الاتجاهات.

وأضاف: "نحن دائمًا مستعدون لردع أي تهديد والدفاع ضد أي خطر، من أي جهة كان"، في إشارة إلى التزام الحلف بحماية أعضائه في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترًا متزايدًا، مما يعزز التنسيق بين دول الناتو بشأن الاستعدادات الدفاعية ومتابعة التطورات الأمنية عن كثب.