مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الأسبوع المقبل

يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

ويشهد مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نشأت صلاح عبد المحسن حته ، بشأن "زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لتشجيع التصدير".

وشهد جدول الأعمال إدراج تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عصام هلال محمود محمد عفيفي، بشأن " من التعامل بالتعاقد على توصيل الغاز بنظام المشروع الأهالي مدينة الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين محافظة الجيزة".

وكذلك النائب أحمد يحيى عبد السلام يحيى بشأن توفير منافذ شحن وتنشيط كروت الغاز بالوحدات المحلية بمركزي رفتي والسنطة والنائب وليد صلاح مصطفى التمامي بشأن " توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة السرو - محافظة دمياط .

وكذلك تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ وفاء محمد رشاد خلف ، بشأن الإسراع في إنشاء كوبري جديد يربط بين مدينة نجع حمادي وقرى شرق النيل المراكز شمال قنا و تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس فايق ، بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان "الثقافة السلوكية ضمن مناهج التعليم الأساسي المصري في المدارس المصرية الحكومية والخاصة. " .

اضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هية مكرم شاروبيم بشأن تقديم وإدراج نصوص من الآداب والفن النوبي في مناهج وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي" و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى مصطفى رزق، بشأن توفير وسائل الأمان والإنقاذ والتدخل السريع داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

و بخصوص تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد يحيى عبد السلام يحيى بشأن تحويل مبنى الوحدة الصحية بقرية سند بسط إلى عيادات خاصة للتأمين الصحي و النائب محمود سمير عبد الجليل تركى بشأن إعادة توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان بميت خلف - محافظة المنوفية و النائب أحمد محمد سمير محمد إدريس، بشأن تعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات التليفزيونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية" ى توفير البدائل الآمنة والفعالة بالسوق الدوائي المصري.

كما تضمنت تقارير النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد بشأن إلغاء قرار نقل تبعية مستشفى سوهاج التعليمي من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى مديرية الصحة محافظة سوهاج ، و النائب باسل محمد عادل بشأن توفير العلاجات والأدوية في مستشفيات التأمين الصحي لذوي المعاشات وموظفي الحكومة بمركز فاقوس محافظة الشرقية"

و بخصوص تقارير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبات المقدمة من: النائب فايز إبراهيم محمد أبو حرب بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة مشكلة الكلاب الضالة في مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء" ، و النائب أكمل الله فاروق عبد العال، بشأن وضع سياسة حاسمة ومتكاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع و النائب محمد إسماعيل على الشرقاوي، بشأن إنشاء منظومة للاتصال الفوري خط ساخن - واتساب رسمي تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات لتلقي البلاغات بشأن المبيدات المغشوشة وتمكين المزارعين من التحقق من جودة المبيداتالمعتمدة بما يضمن سلامة الإنتاج الزراعي ويحفظ الصحة العامة.". النائب محمد علاء الدين عبد النبي، بشأن سبل مواجهة التعديات على نهر النيل وحمايته." ، و كذلك تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم كامل بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية المذاعة على قنوات التليفزيون المصري .