قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور
6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع  المقبل استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية. 

ويشهد مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  نشأت صلاح عبد المحسن حته ، بشأن "زيادة دعم صندوق تنمية الصادرات لتشجيع التصدير".

وشهد جدول الأعمال إدراج  تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب عصام هلال محمود محمد عفيفي، بشأن " من التعامل بالتعاقد على توصيل الغاز بنظام المشروع الأهالي مدينة الحوامدية وأبو النمرس والبدرشين محافظة الجيزة".

وكذلك النائب  أحمد يحيى عبد السلام يحيى بشأن توفير منافذ شحن وتنشيط كروت الغاز بالوحدات المحلية بمركزي رفتي والسنطة والنائب  وليد صلاح مصطفى التمامي بشأن " توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة السرو - محافظة دمياط .

وكذلك  تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة/ وفاء محمد رشاد خلف ، بشأن الإسراع في إنشاء كوبري جديد يربط بين مدينة نجع حمادي وقرى شرق النيل المراكز شمال قنا و تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة  نيفين فارس فايق ، بشأن إدراج مادة دراسية بعنوان "الثقافة السلوكية ضمن مناهج التعليم الأساسي المصري في المدارس المصرية الحكومية والخاصة. " .

اضافة إلى  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة  هية مكرم شاروبيم بشأن تقديم وإدراج نصوص من الآداب والفن النوبي في مناهج وأنشطة طلاب التعليم ما قبل الجامعي" و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  محمد حمدى مصطفى رزق، بشأن توفير وسائل الأمان والإنقاذ والتدخل السريع داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

و بخصوص  تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أحمد يحيى عبد السلام يحيى بشأن تحويل مبنى الوحدة الصحية بقرية سند بسط إلى عيادات خاصة للتأمين الصحي و  النائب  محمود سمير عبد الجليل تركى بشأن إعادة توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان بميت خلف - محافظة المنوفية و النائب  أحمد محمد سمير محمد إدريس، بشأن تعزيز دور هيئة الدواء المصرية في مراقبة الإعلانات التليفزيونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالأدوية والمستحضرات الطبية" ى توفير البدائل الآمنة والفعالة بالسوق الدوائي المصري.

كما تضمنت تقارير  النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد بشأن إلغاء قرار نقل تبعية مستشفى سوهاج التعليمي من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى مديرية الصحة محافظة سوهاج ، و النائب باسل محمد عادل بشأن توفير العلاجات والأدوية في مستشفيات التأمين الصحي لذوي المعاشات وموظفي الحكومة بمركز فاقوس محافظة الشرقية"

و بخصوص تقارير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبات المقدمة من: النائب  فايز إبراهيم محمد أبو حرب بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة مشكلة الكلاب الضالة في مدينة العريش ومحافظة شمال سيناء" ، و النائب  أكمل الله فاروق عبد العال، بشأن وضع سياسة حاسمة ومتكاملة للحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع و النائب  محمد إسماعيل على الشرقاوي، بشأن إنشاء منظومة للاتصال الفوري خط ساخن - واتساب رسمي تحت إشراف المعمل المركزي للمبيدات لتلقي البلاغات بشأن المبيدات المغشوشة وتمكين المزارعين من التحقق من جودة المبيداتالمعتمدة بما يضمن سلامة الإنتاج الزراعي ويحفظ الصحة العامة.". النائب  محمد علاء الدين عبد النبي، بشأن سبل مواجهة التعديات على نهر النيل وحمايته." ، و كذلك تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب  باسم كامل بشأن تعديل مواعيد إذاعة البرامج التعليمية المذاعة على قنوات التليفزيون المصري .

الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

محمد هاني

إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ 18 مارس قبل عيد الفطر

صرف مرتبات مارس 2026 يبدأ 18 مارس قبل عيد الفطر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في البنوك

من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟

من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟

بالصور

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد