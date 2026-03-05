الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بلدتين في جنوب لبنان

شن الطيران الإسرائيلي غارتين جويتين على أطراف بلدتي دير سريان والعديسة في جنوب لبنان، في تصعيد جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وبحسب المعلومات الأولية، استهدفت الغارتان مناطق تقع في محيط البلدتين الواقعتين في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، القريب من الخط الحدودي مع إسرائيل، حيث تشهد المنطقة توترات متكررة منذ اندلاع المواجهات الإقليمية الأخيرة.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية حول حجم الأضرار أو ما إذا كانت الضربات قد أسفرت عن سقوط ضحايا أو إصابات، في حين تواصلت التحليقات الجوية الإسرائيلية في أجواء المنطقة عقب الغارتين.

وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة على خلفية الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وما يرافقها من عمليات عسكرية متبادلة على عدة جبهات، من بينها الجبهة اللبنانية.