توك شو

خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الخبير الاقتصادي وسام كامل أن إعلان الصندوق السيادي المصري تجهيز شركة «مصر لتأمينات الحياة» للطرح في البورصة، كباكورة برنامج الطروحات الحكومية، يمثل خطوة استراتيجية محسوبة وليست مخاطرة رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق حاليًا.

رسالة ثقة للمستثمرين

وأوضح كامل، خلال حواره ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن تنفيذ الطروحات خلال فترات التذبذب يبعث برسالة ثقة إلى المستثمرين بأن الدولة تتحرك وفق رؤية اقتصادية طويلة الأجل، ولا تنتظر فقط الأوقات المثالية للدخول إلى السوق.

عدالة التقييم عامل حاسم

وأشار إلى أن نجاح الطرح سيعتمد بدرجة كبيرة على عدالة تقييم الشركة، مع ضرورة إعادة تسعير الأسهم بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب المستثمرين والحفاظ على قيمة الأصول.

تعزيز دور القطاع الخاص
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية يعكس توجهًا واضحًا لتعزيز دور القطاع الخاص ضمن السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية وعودة الاستقرار النسبي للأسواق قد يدعمان جذب استثمارات جديدة ويعززان عمق السوق المالية.

مصر لتأمينات الحياة الصندوق السيادي المصري الطروحات الحكومية

