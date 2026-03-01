بعد 47 عامًا على الثورة.. لميس الحديدي تتساءل: نهاية حكم المُرشد أم فوضى مُحتملة في إيران؟

أعلن التلفزيون الإيراني رسميًا مقتل علي خامنئى، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. وذكرت وكالة أنباء فارس أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية توفي صباح السبت أثناء تأدية مهامه في مكتبه.

وكتبت الإعلامية لميس الحديدي في تغريدة لها عبر حسابها على إكس: «بعد تأكيد مقتل ‎خامنئي، والتخلص من الصفوف الأولى والثانية، السؤال عن اليوم التالي في ‎إيران: من الحاكم؟ هل هي بداية نهاية حكم المرشد بعد 47 سنة على ثورة ‎الخميني، أم أننا أمام تفكك ‎إيران وسقوطها في براثن الفوضى، وربما سيناريو ثالث غير متوقع».



وأعلنت الحكومة الإيرانية الحداد العام في البلاد لمدة 40 يومًا، وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 7 أيام.

وأكدت وكالة أنباء فارس أن المرشد الإيراني استشهد في مكتبه وهو على رأس عمله خلال ساعات صباح السبت.

وقبل ذلك، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بمقتل ابنة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وزوج ابنته، وحفيدته في غارات أمريكية وإسرائيلية.

كما أعلنت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت أنها استهدفت مجمع طهران الذي يضم المرشد الأعلى لإيران.