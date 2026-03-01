مُحاكمة 75 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع .. السبت المقبل

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل 7 مارس 2026، للشهود في محاكمة 75 متهمًا في القضية رقم 4660 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.

ةكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 15 ابريل 2025، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس للأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعااتهامات بتمويل الإرهاب.