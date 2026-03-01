قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي
مُحاكمة 75 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع .. السبت المقبل
الأهلي في مأزق .. وقف صرف مُستحقات اللاعبين حتى نهاية الدوري بعد التعادل مع زد
الكشف عن قادة طهران.. الحرس الثوري الإيراني يُعلن بدء «أشرس عملية عسكرية» ضد إسرائيل وأمريكا
بعد 47 عامًا على الثورة.. لميس الحديدي تتساءل: نهاية حكم المُرشد أم فوضى مُحتملة في إيران؟
صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن..اليوم
الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران
«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟
إلى من تؤول حصيلة التصرّف في البضائع الراكدة بالجمارك؟.. مشروع قانون
سمسم شهاب: أعشق شيرين عبدالوهاب وصوتها «بيدبحني» .. وهذه نصيحتي لها |فيديو
حرب إعادة رسم الشرق الأوسط.. مواجهة «أمريكية إسرائيلية» مع إيران تفتح أبواب التصعيد الإقليمي وتهدّد موازين الطاقة والنفوذ
«جاي الأهلي يتشمّس» .. عبدالجليل يُطالب برحيل «توروب» ويؤكد: ضعيف وأقل من المستوى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مُحاكمة 75 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع .. السبت المقبل

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل 7 مارس 2026، للشهود في محاكمة 75 متهمًا في القضية رقم 4660 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، المعروفة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.

ةكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 15 ابريل 2025، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس للأخير انضموا لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين جميعااتهامات بتمويل الإرهاب.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم الهيكل الإداري لجماعة الإخوان جماعة الإخوان

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

فورمولا 1.. حسم الجدل والموافقة على تعديلات اللوائح 2026‏

