«درويش»: مجلس إدارة الزمالك الحالي راقٍ .. وأطالب بعدم الاستمرار في الانتقادات

أكد الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن الاستقرار الإداري يؤدي في النهاية إلى النتائج الجيدة والخلافات تقود إلى الإنهيار.

وقال “درويش” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل المذاع على قناة نادي الزمالك: "النجاح الإداري يتطلب هدوء والعمل بشكل مؤسسي، وأتمنى من إنهاء أي خلافات حالية وعدم الإدلاء بأي تصريحات حتى يحافظ الفريق على نتائجه الجيدة وصدارة الدوري".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك الحالي راقي وأطالب بعدم الإستمرار في الانتقادات، وأتمنى مواصلة الفريق صدارة الدوري والتتويج باللقب".