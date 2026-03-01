مش هينفع نخسر .. أحمد دويدار يُحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

علّق أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، على تعادل الأهلي أمام زد إف سي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس السبت، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكتب دويدار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أحمد دويدار لسه عارف إن الاهلي اتعادل مع زد، كان عندي شغل ولا وقت للتفكير في نتائج الأهلي، خلّينا نفكر في الزمالك فقط".

وتابع: "الزمالك النهارده هيلعب مع بيراميدز، أقوى فريق في أفريقيا. التعادل أو المكسب شيء مهم جدًا، والأهم إنك ما تخسرش، وفي انتظار جمهور الزمالك العظيم في الاستاد لتحفيز اللاعبين.. الدوري يا زمالك".

وكان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قد تعادل مع زد إف سي بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الأهلي وزد في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق زد إف سي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع زد

ويواصل الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري، حيث يلتقي مع المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ21 في تمام الساعة الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.