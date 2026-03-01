أيمن يونس: الزمالك لا يتأثر برحيل النجوم ويُعوّضهم بالأفضل

علّق أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، على عدم تأثر الفريق برحيل عدد من لاعبيه الكبار، مؤكدًا أن النادي يمتلك دائمًا القدرة على تعويض الغيابات بعناصر أفضل.



وكتب يونس عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: "سبحان الله من عجائب نادي الزمالك الممتعة كمان.. كل ما يمشي لاعب من عندنا نقول كارثة، ييجي لنا لاعب أو يطلع لاعب من الناشئين أحسن منه.. يحيا الزمالك بجمهوره ولاعبيه



يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في تمام التاسعة والنصف مساءً على استاد الدفاع الجوي، في لقاء ينتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا ومتابعة إعلامية كبيرة.

وتأتي المباراة في توقيت حساس من عمر المسابقة، مع دخول الدوري مراحله الحاسمة التي لا تقبل نزيف النقاط، خصوصًا بين فرق المقدمة.