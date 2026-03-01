«الأوقاف»: مُبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة.. و749 قافلة دعوية بالمدارس خلال شهر رمضان

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف أسامة رسلان، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" مبادرة مستمرة وتحظى برعاية الدولة على أعلى مستوى، مشددًا على أهمية الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، لا سيما طلاب المدارس والجامعات ورواد مراكز الشباب وقصور الثقافة.

وأوضح رسلان - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) - أن التركيز ينصب على الفئات العمرية المبكرة، بهدف ترسيخ الوعي وتصحيح المفاهيم في مرحلة مبكرة، بما يضمن استمراريتها معهم، مؤكدًا أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ما يجعل من غرس القيم الصحيحة أولوية قصوى.

وأشار إلى أن الوزارة تنطلق من رؤية تعتبر شهر رمضان "شهر عمل لا شهر كسل"، ومن ثم جرى تكثيف الأنشطة الدعوية خلال الشهر الفضيل، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ومراكز الشباب والرياضة وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، لضمان انتشار أوسع لحملات التوعية.

وقال إن القوافل تناقش عددا من القضايا المجتمعية المهمة، من بينها دور الفرد داخل الأسرة، وأهمية التعاون ومساعدة ربة المنزل، إلى جانب تعزيز قيم الخصوصية وحفظ الكرامة.

وفي هذا السياق، تنظم الوزارة 749 قافلة دعوية داخل المدارس تحت عنوان "حفظ كرامة المحتاج.. مقصد شرعي"، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن خطة متكاملة لنشر الوعي الديني الصحيح، وتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب، ومواجهة الأفكار المتطرفة والسلوكيات السلبية.