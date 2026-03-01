قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هم القادة الإيرانيون الذين استهدفتهم الضربة الأمريكية الإسرائيلية؟

ولاء خنيزي

شهدت إيران تصعيدا خطيرا عقب هجوم مشترك نفذته الولايات المتحدة وإسرائيل واستهدف مواقع حساسة مرتبطة بالبرامج الصاروخية والنووية، وأسفر – وفق بيانات رسمية – عن مقتل عدد من أبرز القيادات السياسية والعسكرية في البلاد، في تطور يُعد من أخطر الضربات التي تطال بنية النظام الإيراني منذ عقود.

مقتل المرشد الأعلى ومسؤولين بارزين

أفادت التقارير بمقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، إلى جانب مستشاره وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، بحسب موقع روسيا اليوم.

كما شملت قائمة القتلى قائد الحرس الثوري محمد باكبور، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، ووزير الدفاع عزيز نصير زاده.

وذكرت المعلومات كذلك مقتل عدد من أفراد عائلة خامنئي، بينهم ابنته وزوجها وحفيدته، جراء الاستهداف.

استهداف دوائر القرار العسكري والاستخباراتي

وأكد مسؤولون إسرائيليون مقتل شخصيات إضافية داخل الدائرة المقربة من المرشد، من بينهم محمد شيرازي رئيس المكتب العسكري للمرشد الأعلى، وصالح أسدي رئيس مديرية الاستخبارات في قيادة طوارئ «خاتم الأنبياء».

كما قُتل حسين جبل عامليان رئيس منظمة «SPND» المعنية بمشاريع ذات صلة بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، إضافة إلى رضا مظفري نيا الرئيس السابق للمنظمة.

طهران تتوعد بالرد

في أعقاب الهجوم، توعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على مقتل قياداته، مؤكدًا أن استهداف الصف الأول لن يثني إيران عن مواقفها. وكان علي شمخاني قد شدد في تصريحات سابقة على أن «اغتيال القادة لن يزعزع البلاد»، معتبرًا أن الشعب الإيراني اعتاد مواجهة الأزمات ولن يتراجع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تبادل للضربات بين الجانبين، إذ أعلنت طهران إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في المنطقة، ما ينذر باتساع نطاق المواجهة وتداعيات إقليمية مفتوحة على جميع الاحتمالات.

إيران القادة الإيرانيون الضربة الأمريكية الإسرائيلية الحرب على إيران أمريكا إسرائيل

