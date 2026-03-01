معظمهم من الأطفال.. بالأسماء إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق دشلوط /الفرافرة

أصيب 8 أشخاص معظمهم من الاطفال في حادث إنقلاب سيارة " تمناية " اليوم الاحد بطريق دشلوط / الفرافرة بمحافظة أسيوط.



وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة " تمناية " عند الكيلو 5 بطريق دشلوط / الفرافرة ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من فاروق صلاح مشهور، 19 عاما، و محمد عربى محمد، 14 عاما، وعربى محمد حفظى،40 عاما، و وليد رزق عبد التواب، 20 عاما، و مصطفى رضا عبد الباقى، 17 عاما، و وليد جاد عبد الحكيم، 15 عاما، و يوسف محمود راشد أحمد، 18 عاما،و يوسف سيد محمود، 18 عاما، وجميعهم من مركز ملوى محافظه المنيا.



جرى نقلهم إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي الرعاية الطبية وتحرر محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.