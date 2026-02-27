محافظ أسيوط: استرداد 6 أفدنة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 28 للإزالات

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تنفيذ 14 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية ومباني مخالفة، بعدد 4 مراكز وحيين، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور البناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الحملات استهدفت مراكز أسيوط والبداري والقوصية، إلى جانب حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة 6 أفدنة و8 قراريط و4 أسهم من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة مباني مخالفة على مساحة 778 مترًا مربعًا، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط نفذت إزالة لحالة تعدِ على أرض زراعية، فيما تم تنفيذ 6 حالات إزالة لتعديات على أراضي إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية بنطاق مركز ومدينة البداري، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية من إزالة 5 حالات تعدي لمتغيرات مكانية، إلى جانب إزالة حالة تعدي واحدة في كل من حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد اللواء محمد علوان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ومخالفي القوانين والقرارات المنظمة، بما يضمن الردع الكامل ومنع تكرار المخالفات، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لتنفيذ مستهدفات الموجة الحالية، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات بناء، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل عاجل وحاسم وفقًا للقانون.