حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان.. فيديو

 أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الـ 54 لانتصار "العاشر من رمضان" المجيد.

وأمّ الصلاة الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف، بعد أن ألقى خطبة الجمعة، التي أكد خلالها أن ذكرى يوم "العاشر من رمضان" من أيام الله تعالى التي نذكر فيها نعمة الله علينا وعطاؤه لنا وفضله على هذا الوطن، منوها بأن إحياء هذه الذكرى مهم لتعليم أبنائنا كيف كان الآباء والأجداد ليتواصل جيل العز جيلا بعد جيل؛ ولنسلم الرايات كما تسلمناها عالية ونسلم الأرض كما تسلمناها طاهرة زكية.

وأضاف أن هذا اليوم يعود علينا بعد أكثر من نصف قرن من الزمان لنذكر رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فوفا الذي عليه ومضى إلى الله شهيدا، ومنهم من عاد إلى أهله سعيدا يحفظ الأرض ويصون العرض.. رجال نصروا الله فنصرهم.

ووجه عزازي أسمى آيات التحية والتقدير لجيل العاشر من رمضان، قائلا: "تحية لجيل العاشر من رمضان ورسالة لهم عبر الزمان.. أعزكم الله فبكم رفع الله رؤوسنا وعادت إلينا الأرض العزيزة".

وجدد الدكتور الشحات عزازي، التحية لخير أجناد الأرض قائدا ورجالا، قائلا "حفظكم الله كما حفظتم أعراض هذا الوطن، آمنكم الله كما آمنت بيوت هذا البلد، جعله الله في موازينكم وأدام لكم الرفعة والعزة والتوفيق".

وفي الختام حرص خطيب الجمعة على الدعاء لله تبارك وتعالى بأن يديم لنا العز إلى المنتهى وأن يحمى مصر وأن يحفظ جندها من كل مكروه وسوء وأن يجعلها أمنا آمانا سخاءا رخاءا، دار عدل وإيمان وسلامة وإسلام وسائر بلاد المسلمين.

وقد أدي صلاة الجمعة مع الرئيس السيسي كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أشرف زاهر، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة، وبحضور وزراء الداخلية والزراعة ووزير الإنتاج الحربي ومفتي الجمهورية وعدد من الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من ضباط الشرطة.

