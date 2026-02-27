ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن توجه بإيقاف حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "لجنة الحكام توقف الحكم محمد عباس مايو الذي أدار مواجهة سيراميكا والإسماعيلي، اللجنة ترى أن الحكم رفض الاستماع لحكم الفار والمساعد اللذان قالا له على كرة سيراميكا (جول جول جول) لكنه رفض الاستماع لهما وتمسك بقراره باحتساب ركلة جزاء الحكم لم يكتب في تقريره أي شيء عن أنه أخطأ في القرار وبالتالي الحديث عن إعادة المباراة أمر غير موجود".

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره الإسماعيلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري .

ونجح فخري لاكاي في إحراز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 3 بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فاخري لاكاي بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

تعادل الاسماعيلي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الكريم مصطفى بتسديدة قوية، وأهدر سيراميكا ضربة جزاء عن طريق فخرى لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.