عاجل
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
رياضة

ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عن توجه بإيقاف حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "لجنة الحكام توقف الحكم محمد عباس مايو الذي أدار مواجهة سيراميكا والإسماعيلي، اللجنة ترى أن الحكم رفض الاستماع لحكم الفار والمساعد اللذان قالا له على كرة سيراميكا (جول جول جول) لكنه رفض الاستماع لهما وتمسك بقراره باحتساب ركلة جزاء الحكم لم يكتب في تقريره أي شيء عن أنه أخطأ في القرار وبالتالي الحديث عن إعادة المباراة أمر غير موجود".

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره الإسماعيلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري .

ونجح فخري لاكاي في إحراز هدف تقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 3 بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فاخري لاكاي بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

تعادل الاسماعيلي بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الكريم مصطفى بتسديدة قوية، وأهدر سيراميكا ضربة جزاء عن طريق فخرى لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

روان الغابة

أداء استثنائي.. محمود عبد الشكور يشيد بروان الغابة في "أصحاب الأرض"

عمرو دياب

بالتفاصيل .. «نقصاك القعدة» لعمرو دياب تتصدر إعلانات رمضان بمليار و557 مليون مشاهدة

على قد الحب

أحداث مشتعلة في الحلقة التاسعة من «على قد الحب».. تفاصيل

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

