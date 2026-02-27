قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الزراعيين تكشف مفاجآت عن «مهندس كرداسة»
الفيفا يوافق علي تغيير جنسية أوكونكو من الإنجليزية للنيجيرية
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
رياضة

هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك

عمرو الدردير
عمرو الدردير
سارة عبد الله

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة لنادي الزمالك موجها الدعم له في مشواره بالدوري الممتاز. 

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "أنا عارف انك هتفرحنا وتاخد الدوري السنادي وتروح بطولة دوري أبطال افريقيا وتكسبها وكمان توصل كأس عالم وتفرحنا يا زمالك".

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره بيراميدز في اطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري

ويلتقي فريق الزمالك نظيره فريق بيراميدز مساء بعد غد الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة  أمام بيراميدز وهم:

أحمد حمدي ومحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية، محمود حمدي الونش وادم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام للإصابة ومحمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل في تمام الساعه التاسعة والنصف  مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك عمرو الدردير الدوري الممتاز

