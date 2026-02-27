هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة لنادي الزمالك موجها الدعم له في مشواره بالدوري الممتاز.

وكتب الدردير عبر فيسبوك: "أنا عارف انك هتفرحنا وتاخد الدوري السنادي وتروح بطولة دوري أبطال افريقيا وتكسبها وكمان توصل كأس عالم وتفرحنا يا زمالك".

ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره بيراميدز في اطار منافسات الجولة الـ 20 من بطولة الدوري المصري

ويلتقي فريق الزمالك نظيره فريق بيراميدز مساء بعد غد الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة أمام بيراميدز وهم:

أحمد حمدي ومحمد عواد وسيف جعفر وبارون أوشينج لأسباب فنية، محمود حمدي الونش وادم كايد وعمرو ناصر وأحمد حسام للإصابة ومحمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.