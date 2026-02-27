إجراء تقليدي في الأهلي قبل مواجهة زد غدا فى الدوري

يختتم مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق زد غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث خلف الزمالك المتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز وبيراميدز الوصيف.

ويعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من العديد من الغيابات أمام نظيره فريق زد في المباراة التي تجمع الفريقين يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجوله الـ 20 من بطولة الدوري المصري علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن الأهلي ياسين مرعي ومحمد شكري للإصابة في العضلة الضامة، عمرو الجزار لاستمراره في برنامج التأهيل ومحمد سيحا بقرار فني من الدانماركي ييس توروب المدير الفني للفريق.

وتعرض ياسين مرعي للاصابة خلال مشاركته في مواجهة سموحة

كما أصيب محمد شكري بكدمة في وجه الكدمة خلال التدريبات الجماعية للفريق.