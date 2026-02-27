تحرك عاجل لتأمين الحسابات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم لحماية بيانات الطلاب والمعلمين

تلقت المدارس والإدارات التعليمية تعليمات عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة الإلتزام بتفعيل الحماية على الحسابات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، و الخاصة بمسئولي الإحصاء بالمديريات والإدارات التعليمية ، ومسئولي وحدات المعلومات بالمدارس ، لحماية بيانات الطلاب والمعلمين والإداريين .

وشددت التعليمات على أنه في حالة وجود أي مشكلة مع أي من السادة مسئولي الإحصاء بالإدارات أو مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس خاصة بمصادقة الحساب مع برنامج الحماية ، سرعة التواصل مع الدعم الفني المعني بمنظومة الحماية وذلك من خلال ارسال بريد إلكتروني رسمي موضحا به المشكلة مع ذكر كافة التفاصيل المتعلقة بتلك المشكلة ، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بالارسال من خلال البريد الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم ، وذلك حرصا على الخصوصية والأمان على الحسابات الإلكترونية

جدير بالذكر أن هذه التعليمات جاءت في إطار ما تقوم به الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة من إجراءات حماية لحسابات البريد الإلكتروني الخاص بمسئولي الإحصاء بكل من المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها ، ومسئولي وحدات المعلومات بالمدارس ، ونظراً للأهمية القصوى لتلك الحماية نظراً لما يقوم به السادة المسئولين من التعامل المباشر مع بيانات الطلاب والمعلمين والإداريين .

وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بداية من مساء غداً السبت

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : أن الهدف من طرح النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، هو توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.

10 نماذج استرشادية لكل مادة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية ل امتحانات الثانوية العامة 2026 المطروحة عبر موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يصل إلى 10 نماذج استرشادية لكل مادة

