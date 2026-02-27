صفحة مضيئة في تاريخ الوطنية.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

يتقدَّم أ.د. نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، " حفظه الله ورعاه" وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وإلى أبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي ستبقى رمزًا لعزة الإرادة المصرية وقوة بأسها.

ويؤكد مفتي الجمهورية أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد معاني التضحية والانضباط والإيمان بالوطن، حيث سطر رجال القوات المسلحة ملحمة بطولية أعادت الثقة للأمة ورسخت قيمة التلاحم بين الشعب وجيشه في معركة استرداد الأرض وصيانة الكرامة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تواصل أداء رسالتها الوطنية في حماية حدود الوطن وصون مقدراته، مستلهمة روح العاشر من رمضان في البذل والعطاء، ومؤكدًا أن تلك الروح ستظل حافزًا لمزيد من العمل من أجل رفعة مصر واستقرارها.

هذا ويتوجه فضيلة مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.