ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صفحة مضيئة في تاريخ الوطنية.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

يتقدَّم أ.د. نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، " حفظه الله ورعاه" وإلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وإلى أبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، التي ستبقى رمزًا لعزة الإرادة المصرية وقوة بأسها.

ويؤكد مفتي الجمهورية أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد معاني التضحية والانضباط والإيمان بالوطن، حيث سطر رجال القوات المسلحة ملحمة بطولية أعادت الثقة للأمة ورسخت قيمة التلاحم بين الشعب وجيشه في معركة استرداد الأرض وصيانة الكرامة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية تواصل أداء رسالتها الوطنية في حماية حدود الوطن وصون مقدراته، مستلهمة روح العاشر من رمضان في البذل والعطاء، ومؤكدًا أن تلك الروح ستظل حافزًا لمزيد من العمل من أجل رفعة مصر واستقرارها.

هذا ويتوجه فضيلة مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله تعالى أن يوفق فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.

مفتي الجمهورية الرئيس السيسي الشعب المصري ذكرى انتصارات العاشر من رمضان رمضان

