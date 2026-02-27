ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران وذراعها السياحي – قطاع السياحة (الكرنك) عن إطلاق باقات سياحية مجانية لعملاء الشركة الوطنية المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي من عدد من نقاط شبكة مصر للطيران الدولية ، وذلك حرصًا منها علي تعزيز حركة سياحة الترانزيت العابرة وفقًا لضوابط تأشيرة الترانزيت المجانية التي تتيح الإقامة في مصر لمدة تصل إلى 96 ساعة.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر وكذلك سياحة الترانزيت، وتأكيدًا علي الدور المحوري الذي يقوم به الناقل الوطني مصر للطيران في نقل ملايين المسافرين سنويًا عبر مطار القاهرة الدولي إلي العديد من الوجهات الخارجية.

وقد تم الاتفاق على تطبيق المرحلة الأولى من الباقات المجانية اعتباراً من 1 مارس 2026 من خلال توفير باقة سياحية مجانية لزيارة أهرامات الجيزة شاملة خدمات الانتقال من وإلى المطار بأحدث السيارات وكذلك توفير مرشدين سياحيين مؤهلين بالإضافة إلى العديد من الخدمات المكملة للركاب خلال فترة الترانزيت.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى من باقات الترانزيت المجانية على المسافرين من وإلى عدد من الوجهات الدولية طويلة المدى وهي (تورونتو – نيويورك – واشنطن – نيو أرك – جاكارتا – بومباي – شنغهاي – جوانزو – هانزو – طوكيو – بكين – دكا – دلهي) ويمكن لركاب مصر للطيران المسافرين بين أي نقطتين من هذه النقاط عبر مطار القاهرة التواصل مع مكتب الكرنك بمنطقة الترانزيت داخل مطار القاهرة الدولي وطلب الخدمة مجانًا.