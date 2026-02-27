قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
انتشار سيارات مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة
إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو
استطلاع: 57% من الأمريكيين يدعمون إقامة دولة فلسطينية
أخبار التكنولوجيا | جوجل تطلق Nano Banana 2 بسرعة غير مسبوقة.. أبرز الفروق بين Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra
ناقد رياضي يكشف أرقام جديدة في الزمالك.. تفاصيل
ديني

مشهد إيماني مهيب.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في مجمع الرواق الأزهري بالمظلات.. صور

الآلاف المصلين اليوم صلاة الجمعة في جامع الرحمن بالمظلات
الآلاف المصلين اليوم صلاة الجمعة في جامع الرحمن بالمظلات
شيماء جمال

امتلأ مجمع الرواق الأزهري بالمظلات التابع للجامع الأزهر الشريف بالمظلات، اليوم 9 رمضان لعام 1447 هـ، الموافق 27/2/2026م، بآلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة، في مشهد إيماني مهيب.

وخطب الجمعة  أ.د/ خالد عبد العال (عميد كلية أصول الدين بالمنوفية)، وكانت الخطبة بعنوان: (أيام الله في رمضان)، وأمَّ المصلين الشيخ محمد علاء الدين إمام القبلة بالجامع الأزهر، ويشرف على الرواق الشيخ عمر حيدر، مدير رواق القاهرة.

حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

ما حكم صلاة ركعتين خفيفتين سُنَّة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

 

وقال الأزهر للفتوى: لا حرج على المسلم في صلاته ركعتين خفيفتين سُنَّة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهو اختيار بعض الفقهاء.

واستشهد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بهذا الحديث النبوى الشريف: جاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ؛ فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». [أخرجه مسلم]


آداب شرعية ينبغي التحلي بها أثناء خطبة الجمعة

بينت دار الإفتاء المصرية  الآداب الشرعية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم أثناء خطبة الجمعة. 

وقالت عبر موقعها الرسمى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد لنا آدابًا شرعية ينبغي على المُصلِّي أن يتحلى بها، منها: الإنصات والاستماع في أثناء الخطبة؛ لكونهما سببًا في مغفرة الذنوب والآثام بينه وبين الجمعة الأخرى، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» متفق عليه -واللفظ للإمام البخاري.

ومعنى الإنصات: هو السكوت، ومعنى الاستماع: هو شغل الآذان بالسماع والإصغاء للمتكلم.

قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 28، ط. المكتب الإسلامي-بيروت) فيما ينبغي على المأمومين فعله أثناء الخطبة: [ينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام، وينصتوا، ويسمعوا. والإنصات: هو السكوت. والاستماع: هو شغل السمع بالسماع] اهـ.

ومن مقتضيات الإنصات والاستماع للخطبة عدم الكلام.

حكم صلاة من تكلم أثناء خطبة الجمعة، وهل تجب إعادة الصلاة؟

مع خلاف الفقهاء في حكم الإنصات والاستماع لخطبة الجمعة إلَّا أنَّهم أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة وصلاته صحيحة شرعًا ولكن ثوابها ناقص، نقل هذا الإجماع الإمام أبو الحسن ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 164، ط. مكتبة الفاروق الحديثة) فقال: [وقد أجمعوا على أنَّ من تكلم ولغا لم يعد الجمعة] اهـ.

ولا معارضة بين الحكم بصحة صلاة من تكلم وبين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه: «وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ» أخرجه الإمام أحمد؛ لأنَّ معنى "لَا جُمُعَةَ لَهُ" أي: كاملة الثواب، ولا يُراد به: بطلان جمعة من تكلم.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 533، ط. دار السلام) في معنى الحديث: [قال العلماء معناه: "لَا جُمُعَةَ لَهُ" كاملة؛ للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه] اهـ

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

فعاليات ثقافة قنا

ثقافة قنا يطلق سلسلة لقاءات توعوية لتعزيز قيم التراحم المجتمعى

قطع مياة الشرب بمنطقة الكوبري العالي

لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا

المتهم

حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

