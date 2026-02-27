شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالاً مثير بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.

دوري ابطال اوروبا

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتك من سيكون بطل دوري أبطال أوروبا؟؟ ".

أسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي أُجريت اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية وديربيات كروية مثيرة، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ضد ريال مدريد، وكذلك صدام تشيلسي مع باريس سان جيرمان.

مواجهات دور الـ16

ريال مدريد × مانشستر سيتي

تشيلسي × باريس سان جيرمان

برشلونة × نيوكاسل يونايتد

ليفربول × جالاتا سراي

بايرن ميونخ × أتالانتا

آرسنال × باير ليفركوزن

أتلتيكو مدريد × توتنهام هوتسبير

بودو جليمت × سبورتنج لشبونة

نظام البطولة الجديد

يعتمد النظام الجديد على خوض كل فريق ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارج ملعبه، ما أضفى طابعًا تنافسيًا أكثر قبل الوصول إلى الأدوار الإقصائية الحاسمة.

قائمة المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

شهدت مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا تأهل ثمانية فرق مباشرة إلى دور الـ16، بعدما احتلت المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب، وضمت قائمة المتأهلين كل من، أرسنال الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني، وليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، وتشيلسي الإنجليزي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، بالإضافة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

أما مواجهات الملحق، فأسفرت عن تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني على حساب كلوب بروج البلجيكي، وصعود باير ليفركوزن الألماني بعد إقصاء أولمبياكوس اليوناني، كما نجح بودو جليمت النرويجي في تجاوز إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية، وتأهل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على حساب كاراباج، وشهد الملحق كذلك صعود أتالانتا الإيطالي بعد إقصاء بوروسيا دورتموند الألماني، وتأهل ريال مدريد الإسباني على حساب بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى فوز جالاتا سراي التركي على يوفنتوس الإيطالي، وتفوق باريس سان جيرمان الفرنسي على مواطنه موناكو، ليكتمل بذلك عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من البطولة.