7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل

أسفر حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون أمام قرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت جنوب محافظة الأقصر عن إصابة 7 أشخاص، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن 4 مفقودين داخل المياه.

وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها المكثفة لتمشيط موقع الحادث ومحيطه، في محاولة للعثور على المفقودين، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، مع فرض كردون أمني لتأمين المنطقة وتسهيل عمليات البحث.

كان الميكروباص قد انحرف عن مساره وسقط في مياه الترعة وداخله 11 راكبا، ما أدى إلى حالة من الاستنفار بين الأهالي الذين سارعوا بالمشاركة في إنقاذ المصابين فور وقوع الحادث، قبل نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الجهات الامنية التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.