مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق مسابقة الإنتاج المشترك للأفلام التسجيلية

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن إطلاق مسابقة الإنتاج المشترك للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة ضمن فعاليات دورته الخامسة عشرة، التي تُقام برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وتديرها المخرجة عزة الحسيني، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على الدور المحوري الذي يلعبه المهرجان في دعم صُنّاع السينما، وربط برامجه التنافسية بمبادرات عملية تسهم في تطوير صناعة الفيلم الوثائقي وإتاحة فرص حقيقية للإنتاج المشترك داخل مصر وخارجها.



والمسابقة عبارة عن مشروعات لأفلام تسجيلية طويلة وقصيرة في مرحلة الإنتاج او مرحلة ما بعد الانتاج لصناع الافلام ،وقد حدد المهرجان يوم العاشر من مارس 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات التقديم، على أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عامًا وقت التقديم، وأن يكون قد أنجز عملًا أو عملين سينمائيين كاملين على الأقل، روائيًا كان أو تسجيليًا.



وتقدم المسابقة جوائز مالية وقدرها 1,400,000مقدمة من قناة الجزيرة الوثائقية والبنك التجاري الدولي وجهات اخرى، وتقدم الجوائز مباشرة الى الفائزين من الجهات المانحة ، بالاضافة إلى جوائز عبارة عن خدمات انتاجية في مجالات التصوير والمونتاج والتوزيع والصوت مقدمة من شركات:(فيلم هاوس، حواديت، I AM A FILM) وجوائز عينية أخري.



مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أبرز الفعاليات السينمائية المتخصصة في عرض ودعم السينما الإفريقية، حيث انطلق ليكون جسرًا للتواصل الفني والثقافي بين مصر ودول القارة، ومنصة لاكتشاف المواهب الشابة وتقديم برامج نوعية تشمل المسابقات الرسمية وورش العمل وملتقيات الإنتاج المشترك.



ويُنظم المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، ويرأس المهرجان شرفيا الفنان محمود حميدة ، ورئيس اللجنة العليا المنتج جابي خوري ، ويُقام بالتعاون مع محافظة الأقصر، وبدعم ورعاية عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية، من بينها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ونقابة المهن السينمائية، والبنك التجاري الدولي ، وشركة أفلام مصر العالمية، وشركة حواديت، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، وشركة أوراسكوم بما يعكس تكاتفًا مؤسسيًا لدعم الثقافة وصناعة السينما وتعزيز الحضور المصري والإفريقي على الساحة الدولية.