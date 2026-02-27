قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
فن وثقافة

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق مسابقة الإنتاج المشترك للأفلام التسجيلية

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن إطلاق مسابقة الإنتاج المشترك للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة ضمن فعاليات دورته الخامسة عشرة، التي تُقام برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وتديرها المخرجة عزة الحسيني، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على الدور المحوري الذي يلعبه المهرجان في دعم صُنّاع السينما، وربط برامجه التنافسية بمبادرات عملية تسهم في تطوير صناعة الفيلم الوثائقي وإتاحة فرص حقيقية للإنتاج المشترك داخل مصر وخارجها.

والمسابقة عبارة عن مشروعات لأفلام تسجيلية طويلة وقصيرة في مرحلة الإنتاج او مرحلة ما بعد الانتاج لصناع الافلام ،وقد حدد المهرجان يوم العاشر من مارس 2026 موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات التقديم، على أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عامًا وقت التقديم، وأن يكون قد أنجز عملًا أو عملين سينمائيين كاملين على الأقل، روائيًا كان أو تسجيليًا.

وتقدم المسابقة جوائز مالية وقدرها 1,400,000مقدمة من قناة الجزيرة الوثائقية والبنك التجاري الدولي وجهات اخرى، وتقدم الجوائز مباشرة الى الفائزين من الجهات المانحة ، بالاضافة إلى جوائز عبارة عن  خدمات انتاجية في مجالات التصوير والمونتاج والتوزيع والصوت مقدمة من شركات:(فيلم هاوس، حواديت، I AM A FILM) وجوائز عينية أخري.
 

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أبرز الفعاليات السينمائية المتخصصة في عرض ودعم السينما الإفريقية، حيث انطلق ليكون جسرًا للتواصل الفني والثقافي بين مصر ودول القارة، ومنصة لاكتشاف المواهب الشابة وتقديم برامج نوعية تشمل المسابقات الرسمية وورش العمل وملتقيات الإنتاج المشترك.

ويُنظم المهرجان من خلال مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، ويرأس المهرجان شرفيا الفنان محمود حميدة ، ورئيس اللجنة العليا المنتج جابي خوري ، ويُقام بالتعاون مع محافظة الأقصر، وبدعم ورعاية عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية، من بينها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الخارجية، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ونقابة المهن السينمائية، والبنك التجاري الدولي ، وشركة أفلام مصر العالمية، وشركة حواديت، ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، وشركة أوراسكوم بما يعكس تكاتفًا مؤسسيًا لدعم الثقافة وصناعة السينما وتعزيز الحضور المصري والإفريقي على الساحة الدولية.

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ارشيفيه

تناولت حبوبا.. فتاة تحاول إنهاء حياتها بإحدى قرى الدقهلية

سياحة بني سويف

46 سائحا يزورون ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلة نيلية بين القاهرة وأسوان

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. ينهي حياة رجل بإسراء بورسعيد والأجهزة الأمنية تضبط المتهم

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. شاب ينهي حياة رجل في بورسعيد والأمن يضبط المتهم

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

