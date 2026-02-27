قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 27-2-2026
دعاء الإفطار اليوم العاشر من رمضان.. ردّد أفضل الدعوات وقت الاستجابة
حبس المتهم بإطلاق النار وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح لتقديم الخدمات اللازمة للجرحى الفلسطينيين
لمدة 8 ساعات.. غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن منطقة الكوبري العالي بالمنيا
ضبط المتهم بإطلاق الرصاص وحرق سيارة وجرار زراعي في دار السلام بسوهاج
محافظ البحر الأحمر يتابع انتخابات نقابة المهندسين ويشدد على الشفافية
السفير الأمريكي السابق بكابول يطالب بالتوصل لحل دبلوماسي بين باكستان وأفغانستان
شوبير يطرح تساؤلا بشأن بطل دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل
دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا
عاق ومدمن.. حبس الابن المعتدي بالضرب علي أمه بزفتي 4 أيام | القصة الكاملة
طفل يسأل: ازاي سيدنا محمد بيسمع ويرد علينا لما نصلي عليه؟.. الشيخ أحمد عصام يجيب
أخبار البلد

طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان

طرق تحضير الباذنجان في رمضان
طرق تحضير الباذنجان في رمضان

تتنوع طرق تحضير الباذنجان في رمضان بين المخلل والمتبل، ليبقى من أشهر أطباق المقبلات على المائدة الرمضانية، سواء تم إعداده بالسلق أو الشوي مع إضافة التوابل والخل وعصير الليمون، للحصول على مذاق مميز وطعم شهي.

طريقة عمل الباذنجان

طريقة عمل الباذنجان المخلل

المقادير
10 حبات باذنجان رومي صغير مغسول جيدا
4 ملعقة صغيرة ملح
10 فصوص ثوم
3 حبات فلفل أحمر حار
1 ملعقة كبيرة كمون
1 ملعقة كبيرة كزبرة يابسة
3 أرباع كوب خل أبيض
ربع كوب زيت نباتي
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

في قدر عميق مملوء بالماء الساخن، تسلق حبات الباذنجان بعد شقها من المنتصف لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.
يصفى الباذنجان جيدا من ماء السلق ويترك حتى يبرد تماما.
في محضر الطعام يخلط الثوم والفلفل الحار والكمون والملح والكزبرة وعصير الليمون والزيت النباتي حتى تتجانس المكونات.
تحشى حبات الباذنجان من المنتصف بالخليط المحضر، ثم ترص في وعاء محكم الغلق وتحفظ في الثلاجة لحين التقديم.
يقدم مخلل الباذنجان باردا.

طريقة عمل الباذنجان

طريقة عمل الباذنجان المتبل

المكونات
2 ثمرة باذنجان كبيرة
1 قرن فلفل أحمر حار
1 ثمرة بصل
3 فص ثوم
نصف كوب طحينة
ربع كوب زبادي
3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح حسب الرغبة
كمون حسب الرغبة

للتقديم
بابريكا
زيت زيتون

طريقة عمل الباذنجان

طريقة التحضير

يوضع الباذنجان في الفرن مع البصل والفلفل الحار حتى تنضج المكونات وتصبح قشرة الباذنجان خشنة ويسهل تقشيرها.
يقشر الباذنجان ويترك في مصفاة للتخلص من السوائل الزائدة.
يوضع الباذنجان مع باقي المكونات في محضر الطعام ويخلط خشنا أو ناعما حسب الرغبة.
يقدم المتبل مزينا بزيت الزيتون ورشة بابريكا.

تحضير الباذنجان في رمضان رمضان الباذنجان طريقة عمل الباذنجان المخلل طريقة عمل الباذنجان المتبل

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

العثور على فتاة ملوي

بعد انتشار فيديو بتغيبها.. أمن المنيا: العثور على فتاة ملوي المتغيبة

صورة موضوعية

وفد مدرسة القديس يوسف يهنئون وليد البرقي بتوليه منصب محافظ البحر الأحمر

فعاليات ثقافة قنا

ثقافة قنا يطلق سلسلة لقاءات توعوية لتعزيز قيم التراحم المجتمعى

بالصور

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

نشرة المرأة والمنوعات| أفضل وقت لتناول الفيتامينات في رمضان.. فواكه غنية بحمض الفوليك تحمي الجنين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

