طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان

تتنوع طرق تحضير الباذنجان في رمضان بين المخلل والمتبل، ليبقى من أشهر أطباق المقبلات على المائدة الرمضانية، سواء تم إعداده بالسلق أو الشوي مع إضافة التوابل والخل وعصير الليمون، للحصول على مذاق مميز وطعم شهي.

طريقة عمل الباذنجان

طريقة عمل الباذنجان المخلل

المقادير

10 حبات باذنجان رومي صغير مغسول جيدا

4 ملعقة صغيرة ملح

10 فصوص ثوم

3 حبات فلفل أحمر حار

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة يابسة

3 أرباع كوب خل أبيض

ربع كوب زيت نباتي

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة التحضير

في قدر عميق مملوء بالماء الساخن، تسلق حبات الباذنجان بعد شقها من المنتصف لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.

يصفى الباذنجان جيدا من ماء السلق ويترك حتى يبرد تماما.

في محضر الطعام يخلط الثوم والفلفل الحار والكمون والملح والكزبرة وعصير الليمون والزيت النباتي حتى تتجانس المكونات.

تحشى حبات الباذنجان من المنتصف بالخليط المحضر، ثم ترص في وعاء محكم الغلق وتحفظ في الثلاجة لحين التقديم.

يقدم مخلل الباذنجان باردا.

طريقة عمل الباذنجان المتبل

المكونات

2 ثمرة باذنجان كبيرة

1 قرن فلفل أحمر حار

1 ثمرة بصل

3 فص ثوم

نصف كوب طحينة

ربع كوب زبادي

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح حسب الرغبة

كمون حسب الرغبة

للتقديم

بابريكا

زيت زيتون

طريقة التحضير

يوضع الباذنجان في الفرن مع البصل والفلفل الحار حتى تنضج المكونات وتصبح قشرة الباذنجان خشنة ويسهل تقشيرها.

يقشر الباذنجان ويترك في مصفاة للتخلص من السوائل الزائدة.

يوضع الباذنجان مع باقي المكونات في محضر الطعام ويخلط خشنا أو ناعما حسب الرغبة.

يقدم المتبل مزينا بزيت الزيتون ورشة بابريكا.