نظير عياد: تفويت السحور لا يبيح الإفطار وصوم من أكل ناسيا صحيح شرعا

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن تفويت السحور لا يبرر الإفطار خلال رمضان، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تقوم على التيسير ورفع المشقة، ولا تسمح باستبدال الفرض بالسنة.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن السحور سنة مستحبة، أما الصيام فهو فريضة واجبة، فلا يجوز للمسلم الإفطار لمجرد فقدان السحور إلا إذا كان هناك عذر طبي يهدد صحته.

وتابع مفتي الجمهورية، أن من أكل أو شرب ناسياً في النهار، فصومه لا يبطل، مستشهداً بحديث النبي ﷺ: «من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، موضحًا أن ذلك من رحمة الله، ومن أراد القضاء تطوعًا فلا بأس، لكن صومه صحيح شرعًا.