سونيا الحبال: أكل الأم مختلف حتى لو كانت المقادير واحدة

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن الطعام يحمل طاقة عالية تؤثر بشكل مباشر في مشاعر الإنسان، موضحة أن الأكل ليس مجرد مكونات تُطهى، بل مشاعر تُنقل، وهو ما يُطلق عليه «نفس الأكل».

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شرف نورالدين والإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، إن وضع طعام يحبه الإنسان أمامه كفيل بتغيير حالته النفسية بالكامل، على عكس الجلوس إلى مائدة لا تحتوي على أي صنف يفضله، مؤكدة أن الطعام قادر على صناعة الفرح أو التسبب في الضيق، بل وقد يكون سببًا في تقارب أو ابتعاد الأشخاص عن بعضهم البعض.

وأضافت أن نفس الأكل هو كتلة من المشاعر تنتقل من الشخص الذي يطبخ إلى من يتناول الطعام، مشددة على أهمية الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة عند الطهي للأشخاص المقربين، لأن الطهي بالمشاعر يخلق روابط عاطفية قوية، وهو ما يفسر الارتباط الشديد بأكل الأمهات والجدات.

وأوضحت أن انتقال الرجل بعد الزواج من أكل والدته إلى أكل زوجته يحتاج إلى فترة تحول، وغالبًا ما تكون هذه المرحلة سببًا في خلافات زوجية، رغم استخدام نفس المكونات، بسبب اختلاف «النفس»، مشيرة إلى أن كثيرًا من الجمل المتداولة مثل «ليه مش زي أكل ماما؟» يكون سببها المشاعر وليس الوصفة.