قصة مسلسل المداح قبل عرض الموسم السادس .. تفاصيل خاصة

بعد رحلة درامية مثيرة امتدت عبر خمسة مواسم ناجحة، يعود مسلسل "المداح" والذي يُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان، في موسمه السادس تحت عنوان "المداح أسطورة النهاية"، ليضع بطله "صابر" أمام أصعب اختبار يخوضه منذ بداية الرحلة.



يقف صابر هذه المرة في مواجهة المستحيل دون القوة التي اعتاد الاعتماد عليها، ويدخل في معركة مختلفة كليًا لا تدور ضد خصم واضح أو عدو مباشر، بل ضد الماضي نفسه وفي مواجهة أسرار قديمة ظلت خفية لسنوات طويلة، وما إن تبدأ هذه الأسرار في الظهور حتى تنقلب كل الحقائق التي كان يؤمن بها.



وتتزايد المفاجآت في حرب لا يمكن التنبؤ بنهايتها، وحتى من يخرج منها حياً قد لا يكون هو الرابح الحقيقي، بالإضافة لعودة عدد من الشخصيات للأحداث حيث يعود جمال عبد الناصر بدور "الحاج غالب" بعد غياب، في عودة تحمل العديد من التفاصيل المفاجئة، وتشهد الأحداث ظهورًا مؤثرًا لشخصية "موت" التي يقدمها حمزه العيلي، وغيرها من المُفاجآت الكثيرة خلال الموسم الجديد.



مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين.. ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

