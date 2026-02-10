قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: نجاح الحكومة مرهون بتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الإنتاج الوطني

المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف
المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف
ماجدة بدوى

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن الحكومة الجديدة تواجه مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب التحرك السريع لتحقيق أولويات المواطن، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، بالتوازي مع دعم مسارات الإنتاج والتنمية المستدامة.

وأكد عبد اللطيف أن الرؤية التي حددتها القيادة السياسية لعمل الحكومة، والتي تشمل الأمن القومي والتنمية الاقتصادية والطاقة والأمن الغذائي وبناء الإنسان، تمثل خارطة طريق واضحة ينبغي ترجمتها إلى سياسات تنفيذية فعّالة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.

وأوضح أن تعزيز الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، داعيًا إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار إلى ضرورة ترسيخ بيئة تشريعية مستقرة تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في الملفات ذات الأولوية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويحقق تطلعات المواطنين.

النائب شعبان رأفت الحكومة وتعزيز الإنتاج الوطني نجاح الحكومة الجديدة تخفيف الأعباء الحكومة الجديدة المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

رئيسا الإمارات وفنلندا

رئيسا الإمارات وفنلندا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية

اتفاق التجارة الهنديالأمريكي

اتفاق التجارة الهندي - الأمريكي يعزز صادرات المزارعين.. ونيودلهي تتقدم بفائض زراعي قوي

أرشيفية

الجيش السوداني يعلن تدمير مخازن مسيرات ومنظومات دفاعية للدعم السريع في كردفان

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد