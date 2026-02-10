بدء وصول الوفود المشاركة في البطولة الإفريقية للترايثلون المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية

بدأت الوفود الدولية والإفريقية في التوافد إلى مدينة الجلالة للمشاركة في البطولات الإفريقية والعربية للترايثلون والأكواثلون والدواثلون، والتي تستضيفها مدينة الجلالة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري بمشاركة 45 دولة، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة تعكس مكانة مصر المتقدمة على خريطة استضافة البطولات القارية والدولية.

وشهدت الساعات الماضية وصول منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وإيطاليا، وزيمبابوي، وإسبانيا، وإيرلندا ورومانيا فضلًا عن الدول الإفريقية المشاركة، في تأكيد واضح على الثقة الدولية في قدرات مصر التنظيمية والبنية التحتية الرياضية المتطورة.



وتكتسب البطولة أهمية خاصة كونها محطة تأهيل رسمية إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها السنغال، ما يمنح المنافسات طابعًا قويًا ومستوى فنيًا مرتفعًا في ظل سعي أفضل المواهب لحجز بطاقات التأهل.



وتُعد هذه هي المرة الثانية التي ينظم فيها الاتحاد المصري للترايثلون بطولة دولية مؤهلة ومعتمدة من الاتحادين الإفريقي والدولي للترايثلون في مدينة الجلالة، بما يعكس الثقة المتزايدة في الخبرة التنظيمية المصرية وترسيخ مكانة الجلالة كموقع رياضي دولي واعد.



ومن جانبه، رحب اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، بجميع الوفود الدولية والإفريقية المشاركة في البطولة الإفريقية والعربية للترايثلون بمدينة الجلالة، والتي تشهد مشاركة واسعة من 45 دولة، في تأكيد جديد على ثقة الاتحادات القارية والدولية في قدرات مصر التنظيمية وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.



وعبر عن فخره بتنظيم هذه البطولة الدولية للمرة الثانية في مدينة الجلالة، بعد اعتمادها من الاتحادين الإفريقي والدولي للترايثلون، بما يعكس النجاح الذي حققته النسخة السابقة، ويؤكد المكانة المتنامية للجلالة كمدينة رياضية دولية قادرة على استضافة كبرى البطولات.



وأشار إلى أن مصر واحدة من الدول ذات الإمكانيات الكبيرة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، حيث تمتلك بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تواكب أعلى المعايير العالمية.



وأوضح أن إقامة البطولات العربية والإفريقية للترايثلون في مدينة الجلالة تمثل تعزيزًا واضحًا للقوة الناعمة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إبراز قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى بكفاءة عالية، إلى جانب كونها تسهم في دعم السياحة الرياضية، التي باتت ركيزة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الزوار والرياضيين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية وسياحية متميزة.



وأكد أن فكرة إقامة بطولات الترايثلون في مدينة الجلالة جاءت بدعم ورؤية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق، الذي كان له الدور الأكبر في تحويل الجلالة إلى وجهة رياضية واعدة على المستويين القاري والدولي.