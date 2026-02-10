قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدء وصول الوفود المشاركة في البطولة الإفريقية للترايثلون المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية

وفود البطولة الافريقية
وفود البطولة الافريقية
محمد سمير

بدأت الوفود الدولية والإفريقية في التوافد إلى مدينة الجلالة للمشاركة في البطولات الإفريقية والعربية للترايثلون والأكواثلون والدواثلون، والتي تستضيفها مدينة الجلالة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري بمشاركة 45 دولة، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة تعكس مكانة مصر المتقدمة على خريطة استضافة البطولات القارية والدولية.
وشهدت الساعات الماضية وصول منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وإيطاليا، وزيمبابوي، وإسبانيا، وإيرلندا ورومانيا فضلًا عن الدول الإفريقية المشاركة، في تأكيد واضح على الثقة الدولية في قدرات مصر التنظيمية والبنية التحتية الرياضية المتطورة.


وتكتسب البطولة أهمية خاصة كونها محطة تأهيل رسمية إلى دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها السنغال، ما يمنح المنافسات طابعًا قويًا ومستوى فنيًا مرتفعًا في ظل سعي أفضل المواهب لحجز بطاقات التأهل.


وتُعد هذه هي المرة الثانية التي ينظم فيها الاتحاد المصري للترايثلون بطولة دولية مؤهلة ومعتمدة من الاتحادين الإفريقي والدولي للترايثلون في مدينة الجلالة، بما يعكس الثقة المتزايدة في الخبرة التنظيمية المصرية وترسيخ مكانة الجلالة كموقع رياضي دولي واعد.

 
ومن جانبه، رحب اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، بجميع الوفود الدولية والإفريقية المشاركة في البطولة الإفريقية والعربية للترايثلون بمدينة الجلالة، والتي تشهد مشاركة واسعة من 45 دولة، في تأكيد جديد على ثقة الاتحادات القارية والدولية في قدرات مصر التنظيمية وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.


وعبر عن فخره بتنظيم هذه البطولة الدولية للمرة الثانية في مدينة الجلالة، بعد اعتمادها من الاتحادين الإفريقي والدولي للترايثلون، بما يعكس النجاح الذي حققته النسخة السابقة، ويؤكد المكانة المتنامية للجلالة كمدينة رياضية دولية قادرة على استضافة كبرى البطولات.


وأشار إلى أن مصر واحدة من الدول ذات الإمكانيات الكبيرة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، حيث تمتلك بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة تواكب أعلى المعايير العالمية.


وأوضح أن إقامة البطولات العربية والإفريقية للترايثلون في مدينة الجلالة تمثل تعزيزًا واضحًا للقوة الناعمة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إبراز قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى بكفاءة عالية، إلى جانب كونها تسهم في دعم السياحة الرياضية، التي باتت ركيزة مهمة لتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الزوار والرياضيين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية وسياحية متميزة.


وأكد أن فكرة إقامة بطولات الترايثلون في مدينة الجلالة جاءت بدعم ورؤية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق، الذي كان له الدور الأكبر في تحويل الجلالة إلى وجهة رياضية واعدة على المستويين القاري والدولي.

البطولة الإفريقية للترايثلون دورة الألعاب الأولمبية للشباب بدء وصول الوفود المشاركة في البطولة الإفريقية البطولة الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة

دمج وزارة البيئة مع التنمية المحلية ضمن التشكيل الوزاري الجديد

نشاط الرياح

رمال وأتربة تهاجم مصر بداية من الجمعة

سيارات جديدة بلا انبعاثات

النرويج تقترب من هدفها الطموح في 2025.. سيارات جديدة بلا انبعاثات

بالصور

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد