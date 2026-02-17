قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

جدول أكل رمضان 30 يوم

جدول اكلات رمضان 30 يوم
جدول اكلات رمضان 30 يوم
رشا عوني

تستعد الأمهات لتحضير جدول أكلات رمضان 30 يوم توفيرا للوقت والجهد و تحضير قائمة طوال الشهر للفطار والسحور و الحلويات، وهي خطة تفعلها العديد من النساء للاستعداد للصيام كل عام بدلا من التفكير في نوعية الفطار بشكل يومي في نهار رمضان . 

نستعرض معكم جدول أكلات رمضان 30 يوم ، للاستعانة به في اختيار أفكار للفطار في رمضان والتخطيط لأكلات رمضان لتوفير الوقت والجهد .. 

فطار أول يوم رمضان 

بط محمر بالبرتقال أو الملح والفلفل، محشي ورق عنب وكوسة وباذنجان، شوربة لسان عصفور، وسلطة خضراء.

2 رمضان 

طاجن لحمة بالبصل (كباب حلة)، أرز معمر بقطع القشطة، شوربة، ومخللات منزلية.


3 رمضان 

دجاج مشوي في الفرن بتتبيلة الزبادي والأعشاب، صينية بطاطس، أرز بالشعيرية، وسلطة طحينة.

4رمضان

مكرونة بالبشاميل مع طبقة غنية من الجبن الموتزاريلا، بانيه دجاج مقرمش، وسلطة كول سلو.

5 رمضان

سمك بلطي مقلي أو مشوي بالردة، أرز صيادية بالبصل البني، سلطة بابا غنوج، وسلطة خضراء.

6 رمضان 

مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل، أرز أبيض مفلفل، وجرجير طازج.

7 رمضان

كفتة حاتي مشوية على الفحم، مكرونة بصلصة الطماطم الحمراء، شيبسي بيتي، وسلطة خضراء بماء السلطة الحار.

8 رمضان 

محشي كرنب مع كفتة أو بانيه ومخلل

9 رمضان


طاجن بامية باللحم مع أرز أبيض

10 رمضان 

 مكرونة وبانيه مع سلطة خضرا


11رمضان 

 رز بسمتي مع دبابيس الدجاج المشوي مع سلطة الدقوس

12 رمضان 


صينية جلاش باللحمة المفرومة مع بطاطس وكوسة محشية مع سلطات 


13 رمضان 

أصناف متنوعة من المحشي + دجاج مشوي بالفرن + سلطة خيار بالزبادي + عصير التمر

14 رمضان

فتة مصرية – لحمة محمرة – سلطة طماطم مخللة – شوربة شعرية – سمبوسة بالجبنة

15 رمضان 

كشري أصفر – بيض مسلوق ومدحرج – طماطم مخللة – بطاطس محمرة

16 رمضان 

حواوشي – مخلل – بطاطس محمرة – سلطة طحينة

17 رمضان 

طاجن مسقعة بالحمة المفرومة – مخلل – شوربة كريمة بالفراخ - خبز

18 رمضان

سجق إسكندراني – خبز – بطاطس محمرة – سلطة خضراء – سمبوسة جبن

19 رمضان

حمام محشي فريك - ملوخية خضراء – سلطة بطاطس بالمايونيز- رقاق بالخضار والشروم

20 رمضان

طاجن كشك ألمظ – عيش محمص – طاجن كباب حلة – سلطة بنجر

21 رمضان

سمك سنجاري – أرز صيادية – سلطة طحينة – سلطة خضراء

22 رمضان

كشري مصري – سلطة – جلاش بالجبنة

23 رمضان

طاجن تورلي – أرز أبيض – مخلل باذنجان – رقاق باللحمة

24 رمضان 

كفتة رز - أرز بشعرية - سلطة ومخلل

25 رمضان 

كفتة مشوية - مكرونة بصلصة- سلطة- طحينة 

26 رمضان 

وراك - فاصوليا بيضاء - أرز بشعرية- شوربة 

27 رمضان

شيش طاووق - رز اصفر- سلطة ومخلل

28 رمضان 

أكلات شعبية مثل : بيض شكشوكة- بطاطس- جبنة بالطماطم- تونة

29 رمضان 

سمك مشوي - رز صيادية - سلطة خضرا 

30 رمضان

مكرونة بالخضار – بانية ستربس – شوربة كريمة – فنة باذنجان

اكلات رمضان اكلات رمضان 30 يوم جدول اكل رمضان 30 يوم افكار اكلات رمضان افكار سريعة للسحور

