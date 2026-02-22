قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيزات عسكرية وضغوط نووية| ترامب يدفع الولايات المتحدة نحو صراع مُحتمل مع إيران قبل انتخابات الكونغرس
الأهلي يستعد لجلسة حاسمة مع الشحات وكوكا لتجديد التعاقد في مارس
تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري
مصرع 17 شخصًا في غارات باكستانية على طول الحدود مع أفغانستان
هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»
مجــ.ـازر عرقية وعنف جنسـ.ـي.. «الأمم المتحدة»: قوات الدعم السريع أظهرت نية الإبادة الجماعية في الفاشر
شهادة حق| سيف زاهر يُدافع عن عمرو الجنايني: «زملكاوي نعم.. لكن مهني ومُحايد»
الدراويش في خطر .. محمد رائف: لا أحد يتخيل الكرة المصرية بدون الإسماعيلي
3 نصائح و5 مشروبات تساعدك على التخلص من التخمة بعد الإفطار في رمضان
سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026
تحذير جماعي .. بيان «عربي – إسلامي»: لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية
غضب برلماني وحزبي من تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل.. ومطالب باحترام القانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري

إيثان مبابي
إيثان مبابي
رباب الهواري

أفادت تقارير إعلامية أن المفاوضات بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والشاب إيثان مبابي، شقيق نجم ريال مدريد كيليان مبابي، توقفت بشكل مؤقت.

 وكان إيثان مبابي، الذي تألق مع نادي ليل الفرنسي في موسم 2025–2026، من أبرز الأسماء التي كان الاتحاد الجزائري يسعى لجذبها لتعزيز صفوف المنتخب الأول.

وحسب ما ذكرته التقارير، فإن السبب الرئيس لتوقف المفاوضات يعود إلى إصابة إيثان بتمزق عضلي في 25 يناير 2026، ما سيجعله بعيدًا عن الملاعب لمدة تزيد عن 6 أسابيع. وبناء على ذلك، قرر الاتحاد الجزائري تأجيل محادثاته مع اللاعب إلى أبريل 2026. رغم ذلك، أكدت المصادر أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام انضمام إيثان مبابي للمنتخب، لكن فرصه في المشاركة خلال فترة التوقف الدولي القادمة (من 26 إلى 31 مارس 2026) أصبحت أقل من المتوقع.

بينما ينتظر الاتحاد الجزائري الموقف النهائي من إيثان مبابي، يواصل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش العمل على تعزيز صفوف المنتخب، خاصة بعد الأداء المخيب في كأس أمم إفريقيا 2025. وبينما يتم تداول اسم إلياز زيدان، لاعب ريال بيتيس ومنتخب فرنسا للشباب، كأحد الخيارات المحتملة، يأمل الاتحاد في استفادة إلياز من تجربة شقيقه لوكا زيدان الذي اختار تمثيل الجزائر.

ويواصل المنتخب الجزائري استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث سيخوض منافسات الدور الأول ضمن المجموعة العاشرة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، النمسا والأردن.

مبابي منتخب الجزائر ريال مدريد اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر: ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدا رابع أيام رمضان

موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات مارس 2026 للموظفين

صورة أرشيفية

لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

محمود الخطيب

الحركات دي بتقول إنك سليم.. نجم الزمالك يثير الجدل حول صحة محمود الخطيب

ميكروبات

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ترشيحاتنا

طريقة عمل الخشاف في المنزل

طريقة عمل الخشاف في المنزل

انستا باي InstaPay

حدود التحويل لتطبيق انستا باي في رمضان

رسامة كهنة جدد

الأنبا بيشوي يرسم كاهنين جديدين بإيبارشية أسوان | صور

بالصور

تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة

فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏

فريق نيسان
فريق نيسان
فريق نيسان

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

فيديو

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

المزيد