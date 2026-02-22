تطورات جديدة ومُفاجئة بشأن انضمام شقيق «مبابي» إلى المنتخب الجزائري

أفادت تقارير إعلامية أن المفاوضات بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم والشاب إيثان مبابي، شقيق نجم ريال مدريد كيليان مبابي، توقفت بشكل مؤقت.

وكان إيثان مبابي، الذي تألق مع نادي ليل الفرنسي في موسم 2025–2026، من أبرز الأسماء التي كان الاتحاد الجزائري يسعى لجذبها لتعزيز صفوف المنتخب الأول.

وحسب ما ذكرته التقارير، فإن السبب الرئيس لتوقف المفاوضات يعود إلى إصابة إيثان بتمزق عضلي في 25 يناير 2026، ما سيجعله بعيدًا عن الملاعب لمدة تزيد عن 6 أسابيع. وبناء على ذلك، قرر الاتحاد الجزائري تأجيل محادثاته مع اللاعب إلى أبريل 2026. رغم ذلك، أكدت المصادر أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام انضمام إيثان مبابي للمنتخب، لكن فرصه في المشاركة خلال فترة التوقف الدولي القادمة (من 26 إلى 31 مارس 2026) أصبحت أقل من المتوقع.

بينما ينتظر الاتحاد الجزائري الموقف النهائي من إيثان مبابي، يواصل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش العمل على تعزيز صفوف المنتخب، خاصة بعد الأداء المخيب في كأس أمم إفريقيا 2025. وبينما يتم تداول اسم إلياز زيدان، لاعب ريال بيتيس ومنتخب فرنسا للشباب، كأحد الخيارات المحتملة، يأمل الاتحاد في استفادة إلياز من تجربة شقيقه لوكا زيدان الذي اختار تمثيل الجزائر.

ويواصل المنتخب الجزائري استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث سيخوض منافسات الدور الأول ضمن المجموعة العاشرة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، النمسا والأردن.