عقب التعادل .. عودة بعثة الأهلي من الجزائر اليوم

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، اليوم الأحد، إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة الجزائر.

وكانت البعثة قد سافرت لخوض مباراة شبيبة القبائل مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي العودة وسط متابعة دقيقة من الجهاز الإداري والفني للاطمئنان على حالة اللاعبين بعد المباراة، واستعدادهم للمرحلة القادمة من المنافسات المحلية.



توقف مؤقت لمشاركات دوري الأبطال

أعلن النادي الأهلي أن الفريق سيغلق صفحة مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا مؤقتًا بعد مباراة شبيبة القبائل، في خطوة تهدف إلى التركيز على الاستحقاقات المقبلة داخل الدوري المصري. ويأتي هذا القرار ضمن خطة الجهاز الفني لتقليل ضغط المباريات على اللاعبين ومنحهم الوقت الكافي للتجهيز للمنافسات المحلية، مع الحفاظ على أدائهم البدني والفني.



التركيز على الدوري المصري

يركز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على إعادة تركيز اللاعبين بشكل كامل نحو منافسات الدوري المحلي، وعلى رأسها مواجهة الإسماعيلي القادمة. ويأتي هذا التوجه بعد التعادل الأخير مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، حيث يسعى الفريق لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري والمنافسة بقوة على لقب البطولة



إدارة ضغط المباريات وتعدد البطولات

تعمل إدارة الأهلي والجهاز الفني على التعامل مع ضغط المباريات وتعدد البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الفترة الحالية. ويهدف الفريق إلى تحقيق التوازن بين المنافسات الإفريقية والمحلية، مع التركيز على تعزيز مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً، لضمان تقديم أفضل أداء في المباريات المقبلة.



خطوة نحو الاستقرار الفني

هذا التوجه يأتي كجزء من خطة شاملة لضمان الاستقرار الفني للفريق، وإعداد اللاعبين للمباريات الحاسمة القادمة في الدوري المصري، مع الحفاظ على جاهزيتهم البدنية بعد فترة مشحونة بالمنافسات الدولية والإفريقية



