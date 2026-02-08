يقترب من 8000 جنيه.. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر مع بداية 2026؟

دخلت أسعار الذهب في السوق المصرية عام 2026 في حالة من التقلبات الحادة والتحركات الغير مسبوقة، بعدما أصبح المعدن النفيس مرآة مباشرة للتغيرات في سعر الدولار عالميًا، وتبدل التوقعات المتعلقة بالسياسات النقدية الدولية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

هذه العوامل دفعت المستثمرين والأفراد إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما انعكس بشكل واضح على حركة الأسعار داخل السوق المحلية خلال الأسابيع الأولى من العام.

قمم تاريخية ثم تصحيح محدود

نجح الذهب خلال يناير في تسجيل مستويات تاريخية جديدة، قبل أن يشهد تراجعًا نسبيًا في إطار ما يُعرف بالتصحيح الفني، وهو تصحيح لم يُفقد المعدن الأصفر اتجاهه الصعودي العام.

وبحسب تصريحات شعبة الذهب، أغلق سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات مساء السبت 7 فبراير 2026 عند مستوى 6670 جنيهًا، بعد موجة صعود قوية استمرت لعدة أسابيع.

انطلاقة قوية منذ يناير

مع بداية شهر يناير، تمركز سعر جرام الذهب عيار 21 بالقرب من مستوى 5880 جنيهًا، قبل أن يدخل في موجة صعود متسارعة مدفوعة بزيادة الطلب الاستثماري وارتفاع معدلات التحوط ضد المخاطر الاقتصادية.

وخلال يوم 26 يناير، بلغ الذهب أعلى مستوى تاريخي له عند 6790 جنيهًا للجرام، مسجلًا فارقًا سعريًا تجاوز 900 جنيه بين أدنى وأعلى مستوى منذ بداية العام، وهو ما يعادل ارتفاعًا بنحو 15.5%.

جني أرباح دون كسر الاتجاه الصاعد

مع بداية فبراير، شهدت السوق عمليات جني أرباح طبيعية أدت إلى تراجع محدود في الأسعار، إلا أن هذا التراجع لم ينجح في كسر الاتجاه الصعودي العام، حيث ظلت الأسعار مستقرة عند مستويات مرتفعة مقارنة ببداية 2026.

وبذلك، حافظ الذهب على مكاسب تراكمية تُقدّر بنحو 790 جنيهًا لجرام عيار 21 منذ مطلع العام، ما يمثل نموًا يقارب 13.4% خلال نحو خمسة أسابيع فقط.

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 فبراير 2026 في مصر

وفقًا لتصريحات شعبة الذهب، جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية على النحو التالي:

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب 53 ألفًا و360 جنيهًا، دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر الجرام 7622 جنيهًا، ويعد الأعلى من حيث النقاء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الجرام 6670 جنيهًا

وتتراوح المصنعية ما بين 100 إلى 150 جنيهًا حسب التاجر والمنطقة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الجرام 5717 جنيهًا.

أكد الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي وزميل كلية المحاسبين القانونيين الأمريكية، أن الغموض الذي يكتنف الاقتصاد العالمي وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو سبب ارتفاع أسعار الذهب، مؤكدًا أن تحركات ترامب دفعت الحكومات إلى البحث عن ملاذات آمنة للاستثمار واتخاذ خطوات تحوطية مستقبلية.

وأشار رائد سلامة، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الصين تعمل على تطوير عملة جديدة مرتبطة بالذهب، موضحًا أن البورصة الصينية تتعامل مباشرة بالذهب والمعادن، بحيث يحصل المستثمر على الذهب فعليًا مقابل أمواله دون استخدام الورق.

وشدد رائد سلامة، على أن ترامب يخفي أوراقًا مهمة في ملف الذهب، موضحًا أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطي ذهب في العالم يصل إلى نحو 8 آلاف طن، ما يعزز موقفها المالي في أي تحركات اقتصادية عالمية مستقبلية.