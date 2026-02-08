ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة الجولة الخامسة من الكونفيدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره زيسكو يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على فريق زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة على ملعب “ليفي مواناواسا”.

ويستهدف الزمالك تحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لحسم بطاقة التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تضم إلى جانبه كلًا من: المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى زيسكو يونايتد.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة حتى الآن برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن المصري صاحب المركز الثاني.

1- الزمالك: 8 نقاط.

2- المصري البورسعيدي: 7 نقاط.

3- كايزر تشيفز: 7 نقاط.

4- زيسكو يونايتد: 0 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو

تنطلق مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورتس 2”، الناقل الحصري لمباريات الكونفيدرالية.