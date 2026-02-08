قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمريكيون ساذجون للغاية| «بن جفير»: نتنياهو يقوم بعمل ممتاز مع إيران
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026
مدارس محافظة القاهرة تخصص أول حصة بالترم الثاني للحديث عن "تضحيات الشرطة"
رياح وأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات وعدم استقرار في حالة الطقس
مأساة العصافرة| شاهد على حادث الأم ونجلها: الطفل سقط من الدور الثامن.. وعندما اكتشفت الأم وفاته ألقت بنفسها
تشكيل الزمالك المُتوقع أمام زيسكو يونايتد في الكونفدرالية
وسط الثلوج.. اليابانيون يُدلون بأصواتهم في انتخابات صعبة لرئيسة الوزراء
الزمالك يُواجه زيسكو في الكونفدرالية .. اليوم
«الغندور» يكشف: إعلان رسمي عن عودة موسيماني للتدريب خلال 48 ساعة
مأساة العصافرة .. سقوط طفل من الطابق الثامن يدفع والدته للانتحــ.ـار حزنًا بالإسكندرية
أبراج تُعلن ارتباطها في عيد الحب .. يا ترى برجك منهم؟
من الحبس حتى الإعدام .. تفاصيل عقوبة البلطجة أو التلويح بالعنف وفقًا للقانون
رياضة

فى الجنة.. أحمد دويدار يحيي ذكرى شهداء الزمالك

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أحيا أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق ذكرى شهداء نادي الزمالك والكرة المصرية من المشجعين في حادث ملعب الدفاع الجوي.

الزمالك

ونشر دويدار صورة عبر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لافتة لجماهير النادي مكتوب عليها "في الجنة ان شاء الله ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لمواجه نظيره زيسكو الزامبي، اليوم الأحد ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي اليوم الأحد في الثالثة عصرًا على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.  

القناة الناقلة للمباراة 

تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك الاهلي القلعة البيضاء أحمد دويدار

