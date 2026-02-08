فى الجنة.. أحمد دويدار يحيي ذكرى شهداء الزمالك

أحيا أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق ذكرى شهداء نادي الزمالك والكرة المصرية من المشجعين في حادث ملعب الدفاع الجوي.

الزمالك

ونشر دويدار صورة عبر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لافتة لجماهير النادي مكتوب عليها "في الجنة ان شاء الله ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لمواجه نظيره زيسكو الزامبي، اليوم الأحد ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي اليوم الأحد في الثالثة عصرًا على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.