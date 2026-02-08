قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
مواجهة إفريقية مرتقبة للزمالك أمام زيسكو الزامبي.. الموعد والقنوات الناقلة
11 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفيدرالية الإفريقية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

أ ش أ

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تمتد حتى نهاية شهر فبراير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74 وقُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتستهدف المرحلة الـ 28 من مبادرة "كلنا واحد"، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسئولي كبرى السلاسل التجارية وأصحاب المطاعم ومحال الحلويات وموردي الفوانيس والياميش للمشاركة في المبادرة، كما تم لأول مرة التوسع في أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة؛ لتصل إلى (3125 فرعاً للسلاسل التجارية - 172 شادرا رئيسياً وفرعياً - 107 قوافل متحركة - 877 فرعاً لمطاعم متنوعة - 416 فرعاً لمحال حلويات متنوعة) بإجمالي 4697 منفذاً بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته.. تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية المرحلة الـ 28 مبادرة كلنا واحد الرئيس عبدالفتاح السيسي حلول شهر رمضان المبارك الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السُنن المهجورة

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السنن المهجورة

دار الإفتاء تنظِّم دَورة هُويَّة الأُسرة بين الأصالة والحداثة لتعزيز الاستقرار وتصحيح المفاهيم الزوجية

دار الإفتاء تنظم دورة هوية الأُسرة بين الأصالة والحداثة لتعزيز الاستقرار وتصحيح المفاهيم الزوجية

الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الحديدي من ميلانو: التعارف بين الشعوب أصل إنساني راسخ

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

